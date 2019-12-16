Эрнест Фабер
Тренер
|Имя
|Эрнест
|Фамилия
|Фабер
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|27 августа 1971
|Имя
|Эрнест
|Фамилия
|Фабер
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|27 августа 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Гронинген
|16
|3
|10
|3
|Дата
|Матч
|07.08.2022
|Гронинген
|2 : 2
|Волендам
|14.08.2022
|Аякс
|6 : 1
|Гронинген
|21.08.2022
|Гронинген
|1 : 0
|Гоу Эхед Иглс
|26.08.2022
|НЕК
|1 : 1
|Гронинген
|04.09.2022
|Гронинген
|0 : 1
|Витесс
|11.09.2022
|Камбур
|0 : 1
|Гронинген
|17.09.2022
|Спарта
|2 : 1
|Гронинген
|01.10.2022
|Гронинген
|1 : 4
|АЗ Алкмаар
|07.10.2022
|Гронинген
|2 : 3
|РКС Ваалвейк
|16.10.2022
|Твенте
|3 : 0
|Гронинген
|23.10.2022
|Гронинген
|4 : 2
|ПСВ
|30.10.2022
|Эммен
|0 : 0
|Гронинген
|06.11.2022
|Утрехт
|2 : 1
|Гронинген
|13.11.2022
|Гронинген
|2 : 3
|Фортуна
|08.01.2023
|Экселсиор
|1 : 0
|Гронинген
|15.01.2023
|Гронинген
|0 : 3
|Фейеноорд