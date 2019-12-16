Фабер – новый главный тренер ПСВ

ПСВ объявил о назначении Эрнеста Фабера на пост главного тренера команды.
Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.
Помогать новому тренеру в двух ближайших матчах будут Будевейн Зенден и Руд Хесп. Окончательный состав тренерского штаба Фабера буден сформирован позже.
- Сегодня утром ПСВ уволил Марка ван Боммела.
- Фабер ранее возглавлял молодежную академию клуба из Эйндховена.
- В этом сезоне ПСВ набрал 31 очко в 17 турах и занимает четвертую строчку в чемпионате.
Источник: Официальный сайт ПСВ