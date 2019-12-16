Фабер – новый главный тренер ПСВ

ПСВ объявил о назначении Эрнеста Фабера на пост главного тренера команды.

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Помогать новому тренеру в двух ближайших матчах будут Будевейн Зенден и Руд Хесп. Окончательный состав тренерского штаба Фабера буден сформирован позже.