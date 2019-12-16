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Фабер – новый главный тренер ПСВ

16 декабря 2019, 21:00

ПСВ объявил о назначении Эрнеста Фабера на пост главного тренера команды.

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан до конца текущего сезона.

Помогать новому тренеру в двух ближайших матчах будут Будевейн Зенден и Руд Хесп. Окончательный состав тренерского штаба Фабера буден сформирован позже.

  • Сегодня утром ПСВ уволил Марка ван Боммела.
  • Фабер ранее возглавлял молодежную академию клуба из Эйндховена.
  • В этом сезоне ПСВ набрал 31 очко в 17 турах и занимает четвертую строчку в чемпионате.

Источник: Официальный сайт ПСВ
Голландия. Эредивизие ПСВ Фабер Эрнест
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