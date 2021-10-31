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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Гронинген
НЕК - Гронинген: обзор матча 31 октября 2021
НЕК
31.10.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 11 тур
3 : 0
Завершен
Гронинген
45+1'
А. Акман
55'
Э. Тавсан
90+3'
Д. Окита
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол НЕК - Гронинген
ГОЛ! 3:0!
Д. Окита
90'
+3
Замена
К. Вердонк
️️️️
Э. Тавсан
83'
81'
Желтая карточка
В. Даммерс
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Бруйин
77'
73'
Замена
R. Postema
️️️️
M. De Leeuw
73'
Замена
П. Йостен
️️️️
П. Абрахам
73'
Замена
Й. Ларсен
️️️️
М. Эль-Ханкури
70'
Желтая карточка
С. Нгонг
Замена
М. Маттссон
️️️️
А. Акман
65'
ГОЛ! 2:0!
Э. Тавсан
55'
46'
Замена
Д. Ирандаст
️️️️
Н. Касанвирьо
ГОЛ! 1:0!
А. Акман
45'
+1
39'
Замена
М. Шверко
️️️️
Б. ван Хинтум
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
28
Барт ван Рой
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
34
Суфьян Эль-Каруани
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
5
Джорди Бруйин
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
19
Али Акман
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
15
Javier Vet
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Гронинген
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
17
Патрик Йостен
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
4-4-1-1
31
Брандерхорст
28
ван Рой
4
Маркес
34
Эль-Каруани
26
20
Шоне
8
Баррето
7
Тавсан
5
Бруйин
14
Окита
19
Акман
1-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
16
Нгонг
10
Суслов
4
Даммерс
19
7
Абрахам
27
Эль-Ханкури
7
Тавсан
24
Вердонк
24
Вердонк
7
Тавсан
5
Бруйин
15
15
5
Бруйин
19
Акман
8
Маттссон
8
Маттссон
19
Акман
5
ван Хинтум
33
Шверко
33
Шверко
5
ван Хинтум
7
Абрахам
17
Йостен
17
Йостен
7
Абрахам
27
Эль-Ханкури
22
Ларсен
22
Ларсен
27
Эль-Ханкури
19
11
11
19
21
Касанвирьо
10
Ирандаст
10
Ирандаст
21
Касанвирьо
Остались в запасе
НЕК
Гронинген
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
6
Дирк Пропер
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
Остались в запасе
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча НЕК - Гронинген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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