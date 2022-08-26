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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Гронинген
НЕК - Гронинген: обзор матча 26 августа 2022
НЕК
26.08.2022, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 1
Завершен
Гронинген
75'
Л. Дуарте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Гронинген
90'
Замена
R. Postema
️️️️
С. Нгонг
75'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дуарте
Замена
П. Маркеш
️️️️
Д. Бруйин
67'
Желтая карточка
У. Таннан
63'
63'
Желтая карточка
Н. Касанвирьо
58'
Желтая карточка
Т. Суслов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
6
Уссама Таннан
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
30
Guss Gertsen
ЦЗ
29
Kas De Wit
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
43
Педру Маркеш
ЦФ
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
40
Эммануэль Матута
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
11
Romano Postema
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
4-1-2-2-1
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
4
Маркес
4
Крамер
28
ван Рой
5
Бруйин
20
Шоне
6
Пропер
10
Дуэлунн
7
Тавсан
6
Таннан
4-2-4
34
Веррипс
6
Пелюпесси
23
те Верик
12
Балкер
21
Касанвирьо
25
Мяяття
16
Нгонг
22
Ларсен
7
Абрахам
10
Суслов
6
Дуарте
5
Бруйин
43
Маркеш
43
Маркеш
5
Бруйин
16
Нгонг
11
11
16
Нгонг
Остались в запасе
НЕК
Гронинген
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
30
Guss Gertsen
ЦЗ
29
Kas De Wit
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
41
Петер Левенбург
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
40
Эммануэль Матута
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
17
Патрик Йостен
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
22
Робин Руфс
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
30
Guss Gertsen
ЦЗ
29
Kas De Wit
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
40
Эммануэль Матута
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
17
Патрик Йостен
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча НЕК - Гронинген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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