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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Гронинген
НЕК - Гронинген: обзор матча 03 ноября 2024
НЕК
03.11.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
6 : 0
Завершен
Гронинген
6'
К. Огава (П)
26'
К. Огава
32'
С. Хансен
52'
В. ван Крой
74'
S. Ouaissa
86'
Т. Оувеян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Гронинген
ГОЛ с пенальти! 6:0!
Т. Оувеян
86'
82'
Замена
Р. Мендеш
️️️️
Л. Валенте
Замена
A. Darelas
️️️️
Р. Гонсалес
79'
75'
Замена
Т. Остинг
️️️️
Б. Дарри Виллумссон
ГОЛ! 5:0!
S. Ouaissa
Пас отдал
B. Önal
74'
Желтая карточка
К. Вердонк
69'
68'
Замена
R. Postema
️️️️
Т. ван Берген
67'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
J. Schreuders
Замена
S. Ouaissa
️️️️
В. ван Крой
66'
Замена
B. Önal
️️️️
С. Хансен
61'
ГОЛ! 4:0!
В. ван Крой
Пас отдал
К. Огава
52'
46'
Замена
С. Ресинк
️️️️
T. de Jonge
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Ф. Сандлер
46'
43'
Желтая карточка
Л. Валенте
36'
Желтая карточка
J. Schreuders
ГОЛ! 3:0!
С. Хансен
Пас отдал
В. ван Крой
32'
ГОЛ! 2:0!
К. Огава
Пас отдал
В. ван Крой
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Огава
6'
5'
Желтая карточка
М. Персман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Гронинген
1
Этьен Вессен
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
2
Wouter Prins
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
(К)
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
8
Tika de Jonge
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
9
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
8
Argyrios Darelas
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
25
Sami Ouaissa
ЦФ
19
Başar Önal
ЦФ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Стийе Ресинк
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
7
Руй Мендеш
ПВ
11
Noam Emeran
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
4-1-1-1-3
22
Руфс
4
Маркес
3
Сандлер
24
Вердонк
18
Перейра
4
Худемакерс
24
Сано
32
ван Крой
22
Хансен
9
Огава
10
Гонсалес
4-3-2-1
1
Вессен
5
Ренте
2
14
43
Персман
10
Бакуна
8
Хове
8
10
Валенте
9
Виллумссон
26
ван Берген
3
Сандлер
2
Оувеян
2
Оувеян
3
Сандлер
10
Гонсалес
8
8
10
Гонсалес
32
ван Крой
25
25
32
ван Крой
22
Хансен
19
19
22
Хансен
14
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
14
8
6
Ресинк
6
Ресинк
8
9
Виллумссон
25
Остинг
25
Остинг
9
Виллумссон
10
Валенте
7
Мендеш
7
Мендеш
10
Валенте
26
ван Берген
11
11
26
ван Берген
Остались в запасе
НЕК
Гронинген
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
1
Стейн ван Гассел
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
21
Hidde Jurjus
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
36
Maxim Mariani
ЦЗ
22
Sven Bouland
ЦЗ
11
Noam Emeran
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча НЕК - Гронинген
1
3
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
17
15
Офсайды
2
1
Количество передач
461
289
Сейвы
1
0
Точность передач %
85
68
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
3.12
0.27
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Телстар
- : -
04.12.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
1 : 1
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Главный судья:
Martijn Vos, Netherlands
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
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