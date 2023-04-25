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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - НЕК
Гронинген - НЕК: обзор матча 25 апреля 2023
Гронинген
25.04.2023, вторник, 21:00
Голландия. Эредивизие, 30 тур
0 : 1
Завершен
НЕК
84'
Д. Бруйин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - НЕК
90'
+3
Замена
Й. Крамер
️️️️
Д. Бруйин
84'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Бруйин
Красная карточка
Л. Дуарте
82'
Замена
Т. ван Берген
️️️️
D. Irandust
79'
Замена
Э. Ману
️️️️
М. Халуш
79'
76'
Замена
А. Мусаба
️️️️
Э. Тавсан
76'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Л. Димата
Желтая карточка
Т. Суслов
52'
Замена
Л. Валенте
️️️️
О. Антман
18'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Й. Хове
18'
Замена
Н. Мусампа
️️️️
Й. Виллемс
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
19
Daleho Irandust
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
5
Джорди Бруйин
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Гронинген
21
Jasper Meijster
ВР
12
Ян де Бор
ВР
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
4-2-1-3
41
Левенбург
15
Виллемс
37
Халуш
22
Серенсен
12
Балкер
19
8
Хове
25
Мяяття
9
Пепи
11
Антман
10
Суслов
4-1-2-2-1
24
Силлессен
28
ван Рой
4
Маркес
3
Сандлер
34
Эль-Каруани
5
Бруйин
20
Шоне
6
Пропер
7
Тавсан
8
Маттссон
11
Димата
15
Виллемс
24
Мусампа
24
Мусампа
15
Виллемс
11
Антман
10
Валенте
10
Валенте
11
Антман
37
Халуш
45
Ману
45
Ману
37
Халуш
19
26
ван Берген
26
ван Берген
19
8
Хове
6
Дуарте
6
Дуарте
8
Хове
5
Бруйин
4
Крамер
4
Крамер
5
Бруйин
7
Тавсан
49
Мусаба
49
Мусаба
7
Тавсан
11
Димата
43
Маркеш
43
Маркеш
11
Димата
Остались в запасе
Гронинген
НЕК
21
Jasper Meijster
ВР
12
Ян де Бор
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
21
Jasper Meijster
ВР
12
Ян де Бор
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
6
Аймар Шер
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Гронинген - НЕК
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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