Матч 2-го тура нидерландской Эредивизи между «Эксельсиором» и «ПСВ» пройдет 15 августа в Роттердаме на стадионе «Ваудестэйн». Хозяева сенсационно лидируют в таблице после разгрома «Камбюра» (4-0) в первом туре и имеют впечатляющую атакующую статистику – 3,60 гола за матч. Гости, напротив, начали сезон с ничьей против «Фортуны Ситтард» (2-2) и потерпели разгром в Суперкубке от АЗ Алкмар (0-4). Однако в очных встречах «ПСВ» тотально доминирует: 14 побед подряд и 23 матча с голами в ворота «Эксельсиора». Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые набрали ход и играют на своем поле, или гости, которые традиционно доминируют над этим соперником и постараются реабилитироваться за неудачный старт?

Кто победит в матче

В пользу «Эксельсиора» говорит их феноменальная текущая форма и атакующая мощь. Роттердамский клуб выиграл пять последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 3,60 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. Кроме того, команда забивает в девяти последних матчах, а в стартовом туре разгромила «Камбюр» (4-0), что подтверждает их боевой настрой. Однако защита «Эксельсиора» небезупречна – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В очных встречах с «ПСВ» хозяева могут забить – они забивают в трех последних матчах против этого соперника, но при этом неизменно проигрывают.

«ПСВ» подходит к матчу с колоссальным историческим преимуществом. Эйндховенский клуб побеждает в 14 последних очных матчах против «Эксельсиора» и забивает в 23 последних встречах с этим соперником – феноменальный показатель, демонстрирующий тотальное доминирование. В атаке гости стабильны: они забивают в 22 из 24 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 1,40 гола. Однако защита «ПСВ» вызывает вопросы – они пропускают в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В первом туре команда сыграла вничью с «Фортуной Ситтард» (2-2), а в Суперкубке потерпела разгром от АЗ Алкмар (0-4), что указывает на проблемы в обороне, но при этом их атака продолжает работать.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Эксельсиор» находится в отличной форме и способен забить, но его защита слишком уязвима, а история встреч с «ПСВ» катастрофична. Гости, несмотря на неудачный старт, имеют колоссальное преимущество в очных встречах и класс, который должен сказаться. Ожидается, что «ПСВ» возьмет верх, но хозяева, вероятно, смогут забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «ПСВ» имеет подавляющее преимущество: 14 побед подряд и 23 матча с голами в ворота «Эксельсиора». Текущая форма хозяев впечатляет (пять побед подряд, 3,60 гола за игру), но против такого соперника, как «ПСВ», этого может быть недостаточно. Гости, несмотря на проблемы в защите, стабильно забивают «Эксельсиору» и имеют колоссальное психологическое преимущество. Учитывая историю и разницу в классе, «ПСВ» должен продолжить свою победную серию в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «ПСВ» с разницей минимум в один мяч. Гости имеют колоссальное преимущество в очных встречах (14 побед подряд), стабильно забивают «Эксельсиору» (23 матча с голами) и играют против соперника, который много пропускает. Хозяева, несмотря на отличную форму, уступают в классе и имеют катастрофическую историю встреч с «ПСВ». Ожидаем, что эйндховенский клуб прервет свою неудачную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «ПСВ» с форой (-1) с коэффициентом 1,88.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Эредивизи между «Эксельсиором» и «ПСВ» состоится 15 августа 2026 года в Роттердаме на стадионе «Ваудестэйн» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.