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«Эксельсиор» – «ПСВ»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027

14 августа 2026 10:05
Экселсиор - ПСВ
15 авг. 2026, суббота 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «ПСВ» с форой (-1)
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Матч 2-го тура нидерландской Эредивизи между «Эксельсиором» и «ПСВ» пройдет 15 августа в Роттердаме на стадионе «Ваудестэйн». Хозяева сенсационно лидируют в таблице после разгрома «Камбюра» (4-0) в первом туре и имеют впечатляющую атакующую статистику – 3,60 гола за матч. Гости, напротив, начали сезон с ничьей против «Фортуны Ситтард» (2-2) и потерпели разгром в Суперкубке от АЗ Алкмар (0-4). Однако в очных встречах «ПСВ» тотально доминирует: 14 побед подряд и 23 матча с голами в ворота «Эксельсиора». Кто же сумеет взять верх в этом противостоянии – хозяева, которые набрали ход и играют на своем поле, или гости, которые традиционно доминируют над этим соперником и постараются реабилитироваться за неудачный старт?

Кто победит в матче

В пользу «Эксельсиора» говорит их феноменальная текущая форма и атакующая мощь. Роттердамский клуб выиграл пять последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 3,60 гола, что является одним из лучших показателей в лиге. Кроме того, команда забивает в девяти последних матчах, а в стартовом туре разгромила «Камбюр» (4-0), что подтверждает их боевой настрой. Однако защита «Эксельсиора» небезупречна – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,20 гола. В очных встречах с «ПСВ» хозяева могут забить – они забивают в трех последних матчах против этого соперника, но при этом неизменно проигрывают.

«ПСВ» подходит к матчу с колоссальным историческим преимуществом. Эйндховенский клуб побеждает в 14 последних очных матчах против «Эксельсиора» и забивает в 23 последних встречах с этим соперником – феноменальный показатель, демонстрирующий тотальное доминирование. В атаке гости стабильны: они забивают в 22 из 24 последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 1,40 гола. Однако защита «ПСВ» вызывает вопросы – они пропускают в восьми из десяти последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 2,00 гола. В первом туре команда сыграла вничью с «Фортуной Ситтард» (2-2), а в Суперкубке потерпела разгром от АЗ Алкмар (0-4), что указывает на проблемы в обороне, но при этом их атака продолжает работать.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Эксельсиор» находится в отличной форме и способен забить, но его защита слишком уязвима, а история встреч с «ПСВ» катастрофична. Гости, несмотря на неудачный старт, имеют колоссальное преимущество в очных встречах и класс, который должен сказаться. Ожидается, что «ПСВ» возьмет верх, но хозяева, вероятно, смогут забить.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «ПСВ» имеет подавляющее преимущество: 14 побед подряд и 23 матча с голами в ворота «Эксельсиора». Текущая форма хозяев впечатляет (пять побед подряд, 3,60 гола за игру), но против такого соперника, как «ПСВ», этого может быть недостаточно. Гости, несмотря на проблемы в защите, стабильно забивают «Эксельсиору» и имеют колоссальное психологическое преимущество. Учитывая историю и разницу в классе, «ПСВ» должен продолжить свою победную серию в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (5%)
Побед - 21 (95%)
21
Забитых мячей
71
0.95
В среднем за матч
3.23
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
ПСВ
5 : 4
14.01.2025
Экселсиор
Самая крупная ничья
Голландия. Эредивизие, 9 тур
ПСВ
1 : 1
17.10.2015
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
1 : 2
15.08.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
ПСВ
5 : 1
10.01.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Экселсиор
1 : 2
27.09.2025
ПСВ
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
ПСВ
5 : 4
14.01.2025
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Экселсиор
0 : 2
02.04.2024
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
ПСВ
3 : 1
13.01.2024
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 28 тур
ПСВ
4 : 0
08.04.2023
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Экселсиор
1 : 6
28.08.2022
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Экселсиор
0 : 2
02.03.2019
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 15 тур
ПСВ
6 : 0
07.12.2018
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 22 тур
ПСВ
1 : 0
07.02.2018
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Экселсиор
1 : 2
26.11.2017
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 18 тур
ПСВ
2 : 0
14.01.2017
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Экселсиор
1 : 3
24.09.2016
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Экселсиор
1 : 3
27.01.2016
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 9 тур
ПСВ
1 : 1
17.10.2015
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Экселсиор
2 : 3
25.04.2015
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
3 : 0
05.10.2014
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Экселсиор
1 : 3
06.05.2012
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 4 тур
ПСВ
6 : 1
28.08.2011
Экселсиор
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
2 : 3
05.03.2011
ПСВ
Голландия. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 2
13.11.2010
Экселсиор
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
4
Casper Widell
(К) ЦЗ
14
Ян Плуг
ЦЗ
7
Аймен Слити
ЛВ
20
Леннард Хартджес
ОП
8
Irakli Yegoian
ЦП
6
Daniel van Vianen
ЦП
21
Ilano Silva Timas
ЦП
19
David Garden
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
ПСВ
32
Матей Коварж
ВР
17
Мауро Жуниор
(К) ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
5
Иван Перишич
ЛВ
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Пауль Ваннер
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Экселсиор
16
Кельтон Биаи
ВР
17
Nolan Martens
ЦЗ
22
Osman Turay
ЦЗ
5
Stan Henderikx
ЦЗ
24
Giulliano Cairo
ЦП
23
Yaqub Finey
ЦП
18
Валентин Зульцбахер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
28
Nesto Groen
ЦФ
9
Марио Домингес
ЦФ
ПСВ
41
Khadim Ngom
ВР
1
Ник Олий
ВР
38
Fabian Merién
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
24
Кодаи Сано
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
27
Деннис Ман
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
37
Amir Bouhamdi
ЦФ
3-1-3-1-2
1
ван Гассел
3
Мейсен
4
14
Плуг
20
Хартджес
8
6
21
7
Слити
15
19
4-1-3-2
32
Коварж
8
Дест
6
Фламинго
4
Обиспо
17
Жуниор
25
Верман
7
ван Боммел
10
Ваннер
5
Перишич
9
Пепи
20
Тил
7
Слити
17
17
7
Слити
21
22
22
21
6
23
23
6
20
Хартджес
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
20
Хартджес
28
28
15
9
Домингес
9
Домингес
15
10
Ваннер
24
Сано
24
Сано
10
Ваннер
9
Пепи
21
Мейнанс
21
Мейнанс
9
Пепи
5
Перишич
27
Ман
27
Ман
5
Перишич
8
Дест
25
Сильдийя
25
Сильдийя
8
Дест
7
ван Боммел
37
37
7
ван Боммел
Остались в запасе
Экселсиор
ПСВ
16
Кельтон Биаи
ВР
5
Stan Henderikx
ЦЗ
24
Giulliano Cairo
ЦП
18
Валентин Зульцбахер
ЦП
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
41
Khadim Ngom
ВР
1
Ник Олий
ВР
38
Fabian Merién
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Кельтон Биаи
ВР
5
Stan Henderikx
ЦЗ
24
Giulliano Cairo
ЦП
18
Валентин Зульцбахер
ЦП
Остались в запасе
41
Khadim Ngom
ВР
1
Ник Олий
ВР
38
Fabian Merién
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Петер Бош
Экселсиор
Точно не сыграют
Kasey Bos
ЦФ
ПСВ
Точно не сыграют
Йерди Схаутен
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «ПСВ» с разницей минимум в один мяч. Гости имеют колоссальное преимущество в очных встречах (14 побед подряд), стабильно забивают «Эксельсиору» (23 матча с голами) и играют против соперника, который много пропускает. Хозяева, несмотря на отличную форму, уступают в классе и имеют катастрофическую историю встреч с «ПСВ». Ожидаем, что эйндховенский клуб прервет свою неудачную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «ПСВ» с форой (-1) с коэффициентом 1,88.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Эредивизи между «Эксельсиором» и «ПСВ» состоится 15 августа 2026 года в Роттердаме на стадионе «Ваудестэйн» и начнется в 21-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Эксельсиор» – «ПСВ»: смотреть онлайн

1.88
Победа «ПСВ» с форой (-1)
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Автор: Бестужев Павел
Нидерланды. Эредивизие ПСВ Экселсиор
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