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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - ПСВ
Экселсиор - ПСВ: обзор матча 24 сентября 2016
Экселсиор
24.09.2016, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 7 тур
1 : 3
Завершен
ПСВ
26'
Л. Бруинс (П)
21'
Л. Нарсинг
45'
Л. де Йонг
84'
Д. Проппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - ПСВ
84'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
А. Гуардадо
84'
ГОЛ! 1:3!
Д. Проппер
69'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Г. Перейро
69'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Б. Рамселар
45'
ГОЛ! 1:2!
Л. де Йонг
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Бруинс
26'
21'
ГОЛ! 0:1!
Л. Нарсинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
22
Том Муйтерс
ВР
28
Энрико Дрост
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
23
Луиджи Бруинс
ЦП
15
Найджел Хасселбайнк
ЦФ
18
Кевин Вермелен
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Экселсиор
26
Майк Хэвкотт
ВР
1
Филип Курто
ВР
14
Седрик Баджек
ЦФ
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Сим Де Йонг
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
3-1-2
22
Муйтерс
28
Дрост
5
Куйперс
2
Маттей
23
Бруинс
18
Вермелен
15
Хасселбайнк
4-4-2
41
Зут
30
Бренет
15
Морено
77
Изима-Мирен
15
Виллемс
23
Рамселар
24
Проппер
18
Гуардадо
26
Перейро
26
де Йонг
7
Нарсинг
23
Рамселар
20
Хендрикс
20
Хендрикс
23
Рамселар
18
Гуардадо
6
Де Йонг
6
Де Йонг
18
Гуардадо
26
Перейро
34
Бергвейн
34
Бергвейн
26
Перейро
Остались в запасе
Экселсиор
ПСВ
14
Седрик Баджек
ЦФ
26
Майк Хэвкотт
ВР
1
Филип Курто
ВР
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
14
Седрик Баджек
ЦФ
26
Майк Хэвкотт
ВР
1
Филип Курто
ВР
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Экселсиор - ПСВ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
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