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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Экселсиор
ПСВ - Экселсиор: обзор матча 08 апреля 2023
ПСВ
08.04.2023, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 28 тур
4 : 0
Завершен
Экселсиор
12'
Л. де Йонг
78'
Х. Симонс
82'
Ф. Силва
87'
Э. Гутьеррес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Экселсиор
ГОЛ! 4:0!
Э. Гутьеррес
Пас отдал
Г. Тил
87'
83'
Замена
Д. Эйдженраам
️️️️
С. Хореманс
Замена
Т. Азар
️️️️
Х. Симонс
83'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Силва
Пас отдал
Х. Симонс
82'
ГОЛ! 2:0!
Х. Симонс
78'
74'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
К. Дриух
74'
Замена
Н. Тджо-А-Он
️️️️
А. Загре
72'
Желтая карточка
Ю. Бас
69'
Желтая карточка
Y. Ayoub
66'
Желтая карточка
С. Хореманс
65'
Замена
Y. Ayoub
️️️️
П. Коопмейнерс
65'
Замена
Н. Науйокс
️️️️
К. Пири
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Й. Бакайоко
63'
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
А. Рамальо
63'
56'
Желтая карточка
А. Загре
Замена
Г. Тил
️️️️
Л. де Йонг
46'
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
П. ван Анхолт
12'
7'
Замена
С. Сеймор
️️️️
С. Ньюпорт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
3
Кик Пири
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
20
Гус Тил
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
34
Серано Сеймор
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ОП
20
Yassin Ayoub
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
27
Реда Харчуш
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
4-2-2-2
44
Бенитес
15
ван Анхолт
5
Рамальо
21
Боскальи
4
Тезе
35
Гутьеррес
25
Верман
7
Симонс
11
Бакайоко
26
де Йонг
21
Силва
3-3-1-2-1
1
ван Гассел
16
Ньюпорт
3
Пири
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
6
Коопмейнерс
92
Загре
24
Гаудмейн
24
Дриух
6
Бас
7
Лабру
5
Рамальо
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
5
Рамальо
26
де Йонг
20
Тил
20
Тил
26
де Йонг
7
Симонс
9
Азар
9
Азар
7
Симонс
11
Бакайоко
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
11
Бакайоко
92
Загре
24
Тджо-А-Он
24
Тджо-А-Он
92
Загре
16
Ньюпорт
34
Сеймор
34
Сеймор
16
Ньюпорт
2
Хореманс
24
Эйдженраам
24
Эйдженраам
2
Хореманс
6
Коопмейнерс
20
20
6
Коопмейнерс
3
Пири
10
Науйокс
10
Науйокс
3
Пири
24
Дриух
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
24
Дриух
Остались в запасе
ПСВ
Экселсиор
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
6
Ибраим Сангаре
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
27
Реда Харчуш
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
6
Ибраим Сангаре
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
20
Паскаль Куйпер
ВР
27
Реда Харчуш
ЦФ
29
Mike van Duinen
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча ПСВ - Экселсиор
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
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