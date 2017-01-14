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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Экселсиор
ПСВ - Экселсиор: обзор матча 14 января 2017
ПСВ
14.01.2017, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
2 : 0
Завершен
Экселсиор
34'
М. ван Гинкел
59'
Д. Проппер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Экселсиор
Замена
Ф. Джозефзун
️️️️
М. ван Гинкел
88'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Л. де Йонг
85'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
А. Гуардадо
85'
ГОЛ! 2:0!
Д. Проппер
59'
ГОЛ! 1:0!
М. ван Гинкел
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
26
Гастон Перейро
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Экселсиор
5
Бас Куйперс
ЦЗ
2
Юрген Маттей
ЦЗ
18
Кевин Вермелен
ЦФ
27
Стэнли Элберс
ЦФ
15
Найджел Хасселбайнк
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
ПСВ
17
Хидде Юрьюс
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
6
Сим Де Йонг
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Экселсиор
1
Филип Курто
ВР
20
Элсо Брито
ЦП
4-5-1
41
Зут
15
Виллемс
5
Швааб
15
Морено
4
Ариас
23
Рамселар
8
ван Гинкел
24
Проппер
18
Гуардадо
26
Перейро
26
де Йонг
2-3
5
Куйперс
2
Маттей
15
Хасселбайнк
27
Элберс
18
Вермелен
18
Гуардадо
20
Хендрикс
20
Хендрикс
18
Гуардадо
26
де Йонг
6
Де Йонг
6
Де Йонг
26
де Йонг
8
ван Гинкел
8
Джозефзун
8
Джозефзун
8
ван Гинкел
Остались в запасе
ПСВ
Экселсиор
17
Хидде Юрьюс
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
20
Элсо Брито
ЦП
1
Филип Курто
ВР
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
17
Хидде Юрьюс
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Остались в запасе
20
Элсо Брито
ЦП
1
Филип Курто
ВР
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча ПСВ - Экселсиор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
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