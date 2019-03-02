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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - ПСВ
Экселсиор - ПСВ: обзор матча 02 марта 2019
Экселсиор
02.03.2019, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 24 тур
0 : 2
Завершен
ПСВ
8'
С. Бергвейн
54'
С. Бергвейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Экселсиор - ПСВ
54'
ГОЛ! 0:2!
С. Бергвейн
24'
Желтая карточка
И. Лосано
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергвейн
Пас отдал
Анхелиньо
Начало матча
Статистика матча Экселсиор - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Ваудестейн
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Экселсиор
ПСВ
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
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