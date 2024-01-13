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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Экселсиор
ПСВ - Экселсиор: обзор матча 13 января 2024
ПСВ
13.01.2024, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
3 : 1
Завершен
Экселсиор
13'
Л. де Йонг
17'
Л. де Йонг
69'
Л. де Йонг
82'
Д. Санчес-Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСВ - Экселсиор
Замена
П. ван Анхолт
️️️️
Й. Схаутен
84'
Замена
А. Бабади
️️️️
Г. Тил
84'
83'
Замена
М. Бенита
️️️️
Р. Эль-Яакуби
82'
ГОЛ! 3:1!
Д. Санчес-Фернандес
Пас отдал
Н. Аграфиотис
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Й. Бакайоко
77'
77'
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
К. Дриух
77'
Замена
Я. Смайлерс
️️️️
А. Загре
Замена
Н. Ланг
️️️️
М. Тилльман
76'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
76'
70'
Замена
O. Uddenäs
️️️️
Л. Лабру
70'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Ю. Бас
ГОЛ! 3:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
А. Рамальо
69'
ГОЛ! 2:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
С. Дест
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К)
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
32
Siem de Moes
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
4
Тезе
21
Боскальи
5
Рамальо
8
Дест
25
Верман
22
Схаутен
20
Тил
10
Тилльман
11
Бакайоко
26
де Йонг
4-1-3-2
1
ван Гассел
2
Хореманс
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
92
Загре
24
Гаудмейн
24
Дриух
10
Науйокс
6
Бас
19
Пэррот
7
Лабру
22
Схаутен
15
ван Анхолт
15
ван Анхолт
22
Схаутен
10
Тилльман
70
Ланг
70
Ланг
10
Тилльман
20
Тил
11
Бабади
11
Бабади
20
Тил
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
11
Бакайоко
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Бакайоко
92
Загре
3
Смайлерс
3
Смайлерс
92
Загре
32
Эль-Яакуби
2
Бенита
2
Бенита
32
Эль-Яакуби
24
Дриух
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
24
Дриух
7
Лабру
10
10
7
Лабру
6
Бас
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
6
Бас
Остались в запасе
ПСВ
Экселсиор
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
18
Норберт Алблас
ВР
32
Siem de Moes
ЦЗ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
32
Siem de Moes
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча ПСВ - Экселсиор
Всего ударов по воротам
27
8
Удары в створ
15
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
2
Нарушения
3
3
Офсайды
2
1
Количество передач
718
324
Сейвы
2
12
Точность передач %
89
75
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
21
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
4.02
0.82
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Marc Nagtegaal, Netherlands
Стадион:
Филипс
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