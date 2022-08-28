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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - ПСВ
Экселсиор - ПСВ: обзор матча 28 августа 2022
Экселсиор
28.08.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 6
Завершен
ПСВ
74'
С. Хореманс
2'
Д. Верман
29'
И. Сангаре
45'
И. Сангаре
55'
Х. Симонс
59'
К. Гакпо
84'
Х. Симонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - ПСВ
Замена
Д. Донкор
️️️️
К. Дриух
85'
84'
ГОЛ! 1:6!
Х. Симонс
Пас отдал
Савиньо
75'
Замена
Савиньо
️️️️
Й. Бакайоко
ГОЛ! 1:5!
С. Хореманс
Пас отдал
Ю. Бас
74'
68'
Желтая карточка
Г. Тил
Замена
А. Файн
️️️️
Y. Ayoub
63'
Замена
Н. Маркело
️️️️
С. Ньюпорт
63'
Замена
Ю. Бас
️️️️
Р. Харчуш
63'
61'
Замена
Д. Брэнтуэйт
️️️️
К. Гакпо
61'
Замена
Г. Тил
️️️️
А. Обиспо
59'
ГОЛ! 0:5!
К. Гакпо
55'
ГОЛ! 0:4!
Х. Симонс
Пас отдал
Э. Гутьеррес
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
М. Азаркан
54'
46'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
И. Сангаре
46'
Замена
К. Винисиус
️️️️
И. Сайбари
45'
ГОЛ! 0:3!
И. Сангаре
Пас отдал
К. Гакпо
29'
ГОЛ! 0:2!
И. Сангаре
Пас отдал
К. Гакпо
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Верман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
17
Маруан Азаркан
ПВ
27
Реда Харчуш
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Экселсиор
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
6
Юлиан Бас
ЦП
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
98
Натан Маркело
ЦФ
21
Джаки Донкор
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Савиньо
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-3-2-1
1
ван Гассел
16
Ньюпорт
32
Эль-Яакуби
24
Тджо-А-Он
2
Хореманс
24
Гаудмейн
24
Эйдженраам
20
24
Дриух
17
Азаркан
27
Харчуш
4-1-2-3
44
Бенитес
2
Мвене
4
Тезе
4
Обиспо
30
Макс
6
Сангаре
34
Сайбари
25
Верман
11
Бакайоко
7
Симонс
18
Гакпо
20
29
Файн
29
Файн
20
27
Харчуш
6
Бас
6
Бас
27
Харчуш
16
Ньюпорт
98
Маркело
98
Маркело
16
Ньюпорт
24
Дриух
21
Донкор
21
Донкор
24
Дриух
17
Азаркан
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
17
Азаркан
18
Гакпо
4
Брэнтуэйт
4
Брэнтуэйт
18
Гакпо
6
Сангаре
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
6
Сангаре
4
Обиспо
20
Тил
20
Тил
4
Обиспо
11
Бакайоко
17
Савиньо
17
Савиньо
11
Бакайоко
34
Сайбари
95
Винисиус
95
Винисиус
34
Сайбари
Остались в запасе
Экселсиор
ПСВ
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
20
Паскаль Куйпер
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
27
Рафаэль Эйонго
ЦФ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Бой Ватерман
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Экселсиор - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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