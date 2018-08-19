Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети

«Экселсиор» в матче второго тура чемпионата Голландии встречается с «Фейеноордом» (0:1, перерыв).
По ходу первого тайма болельщики бросили с трибун игрушечных животных на нижний ярус, на котором сидят пациенты софийской детской больницы и их родители.
«Фейеноорд» ежегодно дарит детям из учреждения билеты на матчи клуба.
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Источник: Twitter