Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети

Приятная неожиданность для детей.
«Экселсиор» в матче второго тура чемпионата Голландии встречается с «Фейеноордом» (0:1, перерыв).
По ходу первого тайма болельщики бросили с трибун игрушечных животных на нижний ярус, на котором сидят пациенты софийской детской больницы и их родители.
«Фейеноорд» ежегодно дарит детям из учреждения билеты на матчи клуба.
Следить за событиями дерби Роттердама можно здесь.
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— Dutch Football (@FootballOranje_) 19 августа 2018 г.
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— FSV De Feijenoorder (@DeFeijenoorder) 19 августа 2018 г.