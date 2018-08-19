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    Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети

    «Экселсиор» в матче второго тура чемпионата Голландии встречается с «Фейеноордом» (0:1, перерыв).

    По ходу первого тайма болельщики бросили с трибун игрушечных животных на нижний ярус, на котором сидят пациенты софийской детской больницы и их родители.

    «Фейеноорд» ежегодно дарит детям из учреждения билеты на матчи клуба.

    Следить за событиями дерби Роттердама можно здесь.

    Источник: Twitter

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    19.08.2018 16:33
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 21:09

      Приятная неожиданность для детей.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 августа 2018, 21:09

      Поступок достойный уважения,нужно брать пример с таких фанатов

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 19 августа 2018, 20:54

      Молодцы! Хорошая традиция!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 19:13

      ну если с добрыми намерениями то молодцы.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 19 августа 2018, 17:37

      Ненавижу обе команды, но тут болельщики Эксельсиора конечно красавцы, без слов) Обе команды из Роттердама кстати, у них дерби

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 19 августа 2018, 17:21

      а нам то что?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 19 августа 2018, 17:01

      Это хорошо или плохо?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > Karpathian 19 августа 2018, 17:06

      Вот да. И масштабно, и красиво, и с правильным посылом... Но что-то не то.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 19 августа 2018, 16:53

      Нет ну молодцы конечно,но как-то грубовато,понятно что сюрприз,можно просто было и на входе вручить как-нибудь...Сугубо личное мнение...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 19 августа 2018, 16:51

      Мелочь, а приятно детям, в России мозгов на это не хватит, только бананы и бутылки могут кинуть!!!

      4
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      Рейтинг: +106

      DSmoto > BlackMurder 21 августа 2018, 17:06

      В России и детей-то бесплатно на стадион не приведут

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > DSmoto 22 августа 2018, 09:18

      На матчи Зенита постоянно приглашают детей с детских домов.
      Для обычных детей: до 5 лет бесплатно, свыше 5-ти - скидка 50%
      Не знаешь - молчи в тряпочку...

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      Рейтинг: +106

      DSmoto > Артурка32 22 августа 2018, 11:55

      согласен, исключения есть.

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