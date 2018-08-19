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  • Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети

Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети

19 августа 2018, 16:33
13

«Экселсиор» в матче второго тура чемпионата Голландии встречается с «Фейеноордом» (0:1, перерыв).

По ходу первого тайма болельщики бросили с трибун игрушечных животных на нижний ярус, на котором сидят пациенты софийской детской больницы и их родители.

«Фейеноорд» ежегодно дарит детям из учреждения билеты на матчи клуба.

Следить за событиями дерби Роттердама можно здесь.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Голландия. Эредивизие Экселсиор Фейеноорд
Комментарии (13)
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BlackMurder
1534686683
Мелочь, а приятно детям, в России мозгов на это не хватит, только бананы и бутылки могут кинуть!!!
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KOLBIS
1534686821
Нет ну молодцы конечно,но как-то грубовато,понятно что сюрприз,можно просто было и на входе вручить как-нибудь...Сугубо личное мнение...
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Karpathian
1534687263
Это хорошо или плохо?
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3a zenit
1534688474
а нам то что?
Ответить
AZ
1534689439
Ненавижу обе команды, но тут болельщики Эксельсиора конечно красавцы, без слов) Обе команды из Роттердама кстати, у них дерби
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OfaZavr
1534695207
ну если с добрыми намерениями то молодцы.
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Almazovich
1534701299
Молодцы! Хорошая традиция!
Ответить
Asbjorn
1534702141
Поступок достойный уважения,нужно брать пример с таких фанатов
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zigbert
1534702158
Приятная неожиданность для детей.
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