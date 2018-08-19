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Фейеноорд - Экселсиор

19.08.2018, Воскресенье, 15:30 мск Роттердам, стадион Де Кейп Голландия. Эредивизие, 2 тур Фейеноорд - Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
29 тур
1 апреля, воскресенье 17:45 Фейеноорд 5:0 Экселсиор
2 тур
20 августа, воскресенье 13:30 Экселсиор 0:1 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
33 тур
7 мая, воскресенье 15:30 Экселсиор 3:0 Фейеноорд
4 тур
27 августа, суббота 20:45 Фейеноорд 4:1 Экселсиор
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
29 тур
2 апреля, суббота 21:45 Фейеноорд 3:0 Экселсиор
14 тур
28 ноября, суббота 21:45 Экселсиор 2:4 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
24 тур
22 февраля, воскресенье 18:45 Фейеноорд 3:2 Экселсиор
15 тур
6 декабря, суббота 20:30 Экселсиор 2:5 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
30 тур
14 апреля, суббота 21:45 Фейеноорд 3:0 Экселсиор
1 тур
5 августа, пятница 22:00 Экселсиор 0:2 Фейеноорд
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
18 тур
12 декабря, воскресенье 16:30 Фейеноорд 1:0 Экселсиор
2 тур
15 августа, воскресенье 14:30 Экселсиор 3:2 Фейеноорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 34 28 2 4 119:32 +87 86
2. ПСВ 34 26 5 3 98:26 +72 83
3. Фейеноорд 34 20 5 9 75:41 +34 65
4. Алкмаар 34 17 7 10 64:43 +21 58
5. Витесс 34 14 11 9 70:51 +19 53
6. Утрехт 34 15 8 11 60:51 +9 53
7. Хераклес 34 15 3 16 61:68 -7 48
8. Гронинген 34 13 6 15 39:41 -2 45
9. АДО Ден Хааг 34 12 9 13 58:63 -5 45
10. Виллем II 34 13 5 16 58:72 -14 44
11. Херенвен 34 10 11 13 64:73 -9 41
12. Венло 34 11 8 15 47:63 -16 41
13. Зволле 34 11 6 17 44:57 -13 39
14. Эммен 34 10 8 16 41:72 -31 38
15. Фортуна Сд 34 9 7 18 50:80 -30 34
16. Экселсиор 34 9 6 19 46:79 -33 33
17. Де Графсхап 34 8 5 21 38:75 -37 29
18. НАК Бреда 34 5 8 21 29:74 -45 23
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