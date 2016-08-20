Эредивизие. «Вилем II» одержал победу над «Аяксом», ПСВ крупно обыграл «Зволле»

В матче 3-го тура Эредивизие «Аякс» на своем поле уступил «Виллему II» со счетом 1:2.

В другой встрече ПСВ в гостях не оставил шансов «Зволле», забив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 3-й тур

Рода – Витесс – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Бэйкер, 22.

Аякс – Виллем II – 1:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Клаассен, 1; 1:1 – Фалкенбург, 28; 1:2 – Сол, 31.

Зволле – ПСВ – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Изима-Мирен, 22; 0:2 – Хендрик, 35; 0:3 – Де Йонг, 86; 0:4 – Бергвейн, 89.

НЕК – Херенвен – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Думич, 32; 1:1 – ван Амерсфоорт, 36; 2:1 – Офусу, 58.

Экселсиор – АДО Ден Хааг – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Маттей, 8; 1:1 – Кастанер, 25; 1:2 – Бегелсдейк, 68.

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