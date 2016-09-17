Эредивизие. «Херенвен» разгромил «Роду» и другие результаты

В матче шестого тура Эредивизие «Херенвен» отправил три безответных мяча в ворота «Роды». Отличились Сэм Ларссон, Хенк Веерман и Арбер Зенели.

В других встречах тура «Твенте» разгромил «АДО Ден Хааг», «Витесс» обыграл «Гоу Эхед Иглс», «Виллем II» и «Эксельсиор» сыграли вничью.

Чемпионат Голландии. Эредизвизие. 6-й тур

Твенте – АДО Ден Хааг – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Унал, 13; 2:0 – Унал, 35; 3:0 – Селина, 54; 3:1 – Янсен, 88; 4:1 – Мокотжо, 90.

Рода – Херенвен – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 –Ларссон, 8; 0:2 – Веерман, 68; 0:3 – Зенели, 77.

Удаления: Айягун, 34; Кум, 44 – Фэйси, 76.

Витесс – Гоу Эхед Иглс – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – ван Вольфсвинкель, 76 (с пенальти), 76; 2:0 – Бейкер, 78.

Виллем II – Эксельсиор – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сол, 6; 1:1 – Фаик, 80.

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