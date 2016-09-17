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Рода - Херенвен

17.09.2016, Суббота, 20:45 мск Керкраде, стадион Паркстад Лимбург Голландия. Эредивизие, 6 тур Рода - Херенвен
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
29 тур
3 апреля, воскресенье 15:30 Рода 1:2 Херенвен
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Херенвен 3:0 Рода
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
19 тур
18 января, суббота 23:45 Херенвен 2:2 Рода
7 тур
21 сентября, суббота 22:45 Рода 3:3 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
34 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Рода 1:0 Херенвен
16 тур
9 декабря, воскресенье 15:30 Херенвен 4:4 Рода
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
20 тур
3 февраля, пятница 23:00 Херенвен 4:3 Рода
12 тур
5 ноября, суббота 22:45 Рода 1:2 Херенвен
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
34 тур
15 мая, воскресенье 16:30 Рода 0:0 Херенвен
7 тур
25 сентября, суббота 20:45 Херенвен 2:2 Рода
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
27 марта, суббота 21:45 Рода 4:2 Херенвен
1 тур
31 июля, пятница 22:45 Херенвен 0:0 Рода
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фейеноорд 34 26 4 4 86:25 +61 82
2. Аякс 34 25 6 3 79:23 +56 81
3. ПСВ 34 22 10 2 68:23 +45 76
4. Утрехт 34 18 8 8 54:38 +16 62
5. Витесс 34 15 6 13 51:40 +11 51
6. Алкмаар 34 12 13 9 56:52 +4 49
7. Твенте 34 12 9 13 48:50 -2 45
8. Гронинген 34 10 13 11 55:51 +4 43
9. Херенвен 34 12 7 15 54:53 +1 43
10. Хераклес 34 12 7 15 53:55 -2 43
11. АДО Ден Хааг 34 11 5 18 37:59 -22 38
12. Экселсиор 34 9 10 15 43:60 -17 37
13. Виллем II 34 9 9 16 29:44 -15 36
14. Зволле 34 9 8 17 39:67 -28 35
15. Спарта Рот 34 9 7 18 42:61 -19 34
16. НЕК 34 9 7 18 32:59 -27 34
17. Рода 34 7 12 15 26:51 -25 33
18. Гоу Эхед Иглс 34 6 5 23 32:73 -41 23
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