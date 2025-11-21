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Нидерланды. Эредивизие
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Экселсиор
Новости
€ 11 млн
Экселсиор - новости команды
Роттердам
Нидерланды. Эредивизие
Стадион:
Ваудестейн
Сайт:
http://www.sbvexcelsior.nl/
Тренер:
Маринус Дейкхейзен
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
8 сентября
«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3-го тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
7 сентября
«Эксельсиор» – «ПСВ»: кто победит в матче 2-го тура Эредивизи 2026/2027
14 августа
«Эксельсиор» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 7 марта 2026 с коэффициентом 1.63
6 марта
«Фортуна Ситтард» – «Эксельсиор»: прогноз и ставки на матч 20 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
19 февраля
«НАК» – «Экселсиор»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
5 февраля
«Экселсиор» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.53
31 января
«Аякс» – «Эксельсиор»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.65
2025.11.21 11:42
«Эксельсиор» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 2.55
2025.11.07 11:25
«Экселсиор» – «Фортуна Ситтард»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.66
2025.10.18 10:17
ПСВ – АЗ Алкмаар: прогноз на матч 29 тура Эредивизи, 6 апреля
2024.04.06 10:10
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого и Березуцких обыграл «Экселсиор», в матче забито пять голов
2019.01.18 23:53
4
Эредивизие. «Витесс» Слуцкого всухую проиграл «Экселсиору»
2018.10.20 21:54
2
Видео
Болельщики «Экселсиора» бросили игрушки на трибуну, где сидят больные дети
2018.08.19 16:33
13
Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Херенвеном» и другие результаты
2016.10.01 23:50
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Зволле», ПСВ обыграл «Эксельсиор» и другие результаты
2016.09.25 00:00
Эредивизие. «Херенвен» разгромил «Роду» и другие результаты
2016.09.17 23:50
Эредивизие. ПСВ разгромил НЕК и другие результаты
2016.09.10 23:44
Эредивизие. «Аякс» разгромил «Гоу Эхед Иглс», ПСВ в большинстве не сумел обыграть «Гронингем»
2016.08.29 00:23
Эредивизие. «Вилем II» одержал победу над «Аяксом», ПСВ крупно обыграл «Зволле»
2016.08.20 23:49
Вратарь «Экселсиора» был госпитализирован прямо с поля
2015.09.27 21:17
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