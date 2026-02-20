21 февраля в 27 туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом». Хозяева идут вторыми (53 очка после 26 туров) и остаются самой результативной командой лиги – 54 гола. «Ньюкасл» занимает 10 место (36 очков), но подходит к игре на мощной атакующей серии: 14 голов за 5 последних матчей и 7 игр подряд с забитыми мячами. По вводным это матч с высоким темпом и моментами у обеих ворот.

«Манчестер Сити»

Команда набрала ход: в прошлом туре уверенно разобралась с «Фулхэмом» (3:0), а в чемпионате не проигрывает 4 матча подряд и стабильно забивает. За последние 5 игр у «Сити» 12 голов (2.40 в среднем) при 4 пропущенных (0.80). С учетом статуса лучшей атаки турнира «горожане» почти всегда навязывают сопернику контроль и количество подходов. Отдельный фактор – результативность Эрлинга Холанда (32 гола в 41 матче): даже при плотной опеке «Сити» часто находит моменты через давление и стандарты.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» сейчас в форме, которая позволяет бороться даже на выезде: 3 победы подряд, свежая гостевая победа над «Тоттенхэмом» (2:1) и 14 голов в последних 5 матчах (2.80 в среднем). Но оборона – уязвимое место: 9 пропущенных за те же 5 игр (1.80), а также серия из 8 матчей подряд с пропущенными. Команда забивает регулярно, но часто вынуждена отыгрываться или поддерживать высокий риск в структуре игры.

Факты о командах

«Манчестер Сити»

2 место и 53 очка после 26 туров

Лучшая атака лиги: 54 гола в 26 матчах

Не проигрывает 4 матча подряд и забивает в каждом из них

12 голов в последних 5 играх (2.40 в среднем)

4 пропущенных в последних 5 играх (0.80 в среднем)

Забивает в 8 матчах подряд

Забивает «Ньюкаслу» в 7 последних очных матчах

«Ньюкасл»

10 место и 36 очков после 26 туров

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в 7 матчах подряд

14 голов в последних 5 играх (2.80 в среднем)

9 пропущенных в последних 5 играх (1.80 в среднем)

Пропускает в 8 матчах подряд

Пропускает в 4 последних матчах АПЛ

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Ньюкасл»

По данным обе команды сейчас играют через атаку: «Сити» стабильно набирает свои голы за счет темпа и качества моментов, а «Ньюкасл» находится на результативном отрезке, но при этом регулярно ошибается сзади. На таком фоне логичен сценарий, где хозяева ближе к победе, но гости способны ответить голом. Дополнительный аргумент – очные встречи: «Сити» забивает «Ньюкаслу» регулярно, а свежие матчи сезона уже получались результативными.

Рекомендованные ставки