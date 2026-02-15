15.02.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
3-2-1-3-1
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
68
Лоботка
11
Эльмас
26
Вергара
21
Политано
19
Хойлунд
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
87
Гиларди
5
Н'Дика
43
Уэсли
2
Челик
61
Писилли
4
Кристанте
15
Сарагоса
7
Пеллегрини
14
Мален
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
11
Эльмас
11
Гилмор
11
Гилмор
11
Эльмас
22
Ррахмани
27
Сантос
27
Сантос
22
Ррахмани
26
Вергара
23
Гиоване
23
Гиоване
26
Вергара
43
Уэсли
33
Цимикас
33
Цимикас
43
Уэсли
61
Писилли
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
61
Писилли
7
Пеллегрини
20
Вентурино
20
Вентурино
7
Пеллегрини
15
Сарагоса
18
Соуле
18
Соуле
15
Сарагоса
14
Мален
47
Ваз
47
Ваз
14
Мален
Остались в запасе
Наполи
Рома
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
75
Mattia Della Rocca
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
75
Mattia Della Rocca
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
Точно не сыграют
Рома
Точно не сыграют
Под вопросом
Статистика матча Наполи - Рома
1
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
14
14
Офсайды
1
2
Количество передач
590
358
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-1.14
-1.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Ромы», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Рома»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»