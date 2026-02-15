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  • «Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

«Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

15 февраля, 21:35
Наполи
15.02.2026, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 2
Завершен
Рома
40' Л. Спинаццола 82' А. Сантос
7' Д. Мален 71' Д. Мален (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Сам Беукема
ЦЗ
22
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Эльйиф Эльмас
АП
26
Антонио Вергара
АП
21
Маттео Политано
(К) ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Рома
99
Миле Свилар
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
87
Даниэле Гиларди
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
43
Уэсли
ПЗ
61
Никколо Писилли
ЦП
4
Бриан Кристанте
(К) ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
37
Матиас Оливера
ЛЗ
70
Паскуале Маццокки
ПЗ
27
Алиссон Сантос
ЛВ
11
Билли Гилмор
ЦП
23
Гиоване
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Рома
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
75
Mattia Della Rocca
ЦП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
20
Лоренцо Вентурино
ПВ
18
Матиас Соуле
ПВ
47
Робинио Ваз
ЦФ
3-2-1-3-1
32
Милинкович-Савич
17
Беукема
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Спинаццола
3
Гутьеррес
68
Лоботка
11
Эльмас
26
Вергара
21
Политано
19
Хойлунд
3-2-2-2-1
99
Свилар
23
Манчини
87
Гиларди
5
Н'Дика
43
Уэсли
2
Челик
61
Писилли
4
Кристанте
15
Сарагоса
7
Пеллегрини
14
Мален
37
Спинаццола
37
Оливера
37
Оливера
37
Спинаццола
21
Политано
70
Маццокки
70
Маццокки
21
Политано
11
Эльмас
11
Гилмор
11
Гилмор
11
Эльмас
22
Ррахмани
27
Сантос
27
Сантос
22
Ррахмани
26
Вергара
23
Гиоване
23
Гиоване
26
Вергара
43
Уэсли
33
Цимикас
33
Цимикас
43
Уэсли
61
Писилли
21
Эль-Айнауи
21
Эль-Айнауи
61
Писилли
7
Пеллегрини
20
Вентурино
20
Вентурино
7
Пеллегрини
15
Сарагоса
18
Соуле
18
Соуле
15
Сарагоса
14
Мален
47
Ваз
47
Ваз
14
Мален
Остались в запасе
Наполи
Рома
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
75
Mattia Della Rocca
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
70
Джорджо Де Марци
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Ян Зиолковски
ЦЗ
75
Mattia Della Rocca
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Наполи
Точно не сыграют
Франк Ангисса
ЦП
Давид Нерес
ПВ
Кевин Де Брюйне
АП
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
Жуан
ЦЗ
Скотт Мактоминей
ЦП
Рома
Точно не сыграют
Артем Довбик
ЦФ
Марио Эрмосо
ЦЗ
Куадио Коне
ЦП
Пауло Дибала
ЦФ
Под вопросом
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Эван Фергюсон
ЦФ
Статистика матча Наполи - Рома
1
1
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
14
14
Офсайды
1
2
Количество передач
590
358
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-1.14
-1.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Ромы», 25-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Рома»

«Наполи» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Рома Наполи
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