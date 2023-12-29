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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Интер
Дженоа - Интер: обзор матча 29 декабря 2023
Дженоа
29.12.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Интер
45+7'
Р. Дрэгушин
42'
М. Арнаутович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Интер
90'
Замена
Б. Павар
️️️️
Я. Биссек
90'
Замена
Д. Классен
️️️️
Г. Мхитарян
86'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
78'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Мартин
78'
78'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
Н. Барелла
77'
Желтая карточка
Н. Барелла
71'
Замена
А. Санчес
️️️️
М. Арнаутович
Желтая карточка
Р. Дрэгушин
69'
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
67'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
К. Строотман
61'
Замена
М. Ретеги
️️️️
К. Экубан
61'
Замена
Й. Васкес
️️️️
К. Де Винтер
46'
ГОЛ! 1:1!
Р. Дрэгушин
Пас отдал
А. Гюдмюндссон
45'
+7
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Арнаутович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
(К)
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
(К)
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
55
Matteo Motta
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
18
Дэви Классен
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Мартинес
3
Дрэгушин
13
Бани
5
Де Винтер
24
Мартин
20
Сабелли
25
Френдруп
47
Бадель
8
Строотман
80
Гюдмюндссон
81
Экубан
3-2-3-2
1
Зоммер
31
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
30
Аугусто
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
7
Арнаутович
9
Тюрам
5
Де Винтер
22
Васкес
22
Васкес
5
Де Винтер
8
Строотман
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Строотман
24
Мартин
10
Мессьяс
10
Мессьяс
24
Мартин
81
Экубан
32
Ретеги
32
Ретеги
81
Экубан
31
Биссек
28
Павар
28
Павар
31
Биссек
23
Барелла
16
Фраттези
16
Фраттези
23
Барелла
22
Мхитарян
18
Классен
18
Классен
22
Мхитарян
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
7
Арнаутович
4
Санчес
4
Санчес
7
Арнаутович
Остались в запасе
Дженоа
Интер
1
Никола Леали
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
55
Matteo Motta
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
25
Эмиль Аудеро
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
55
Matteo Motta
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Дженоа - Интер
3
2
Всего ударов по воротам
13
16
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
15
Количество передач
375
425
Сейвы
5
3
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
13
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.43
1.87
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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