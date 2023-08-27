Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Дженоа
Лацио - Дженоа: обзор матча 27 августа 2023
Лацио
27.08.2023, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Дженоа
16'
М. Ретеги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Дженоа
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
90'
+4
90'
+4
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Гюдмюндссон
Желтая карточка
М. Дзакканьи
90'
+3
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
90'
+2
85'
Замена
А. Мартин
️️️️
С. Сабелли
Замена
В. Кастелланос
️️️️
Д. Катальди
79'
70'
Замена
М. Торсбю
️️️️
К. Строотман
70'
Замена
К. Экубан
️️️️
М. Ретеги
70'
Замена
С. Хефти
️️️️
Р. Малиновский
Замена
Г. Исаксен
️️️️
Ф. Андерсон
67'
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Камада
66'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Марушич
66'
61'
Желтая карточка
Р. Малиновский
39'
Желтая карточка
М. Френдруп
Желтая карточка
Д. Катальди
38'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Ретеги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
18
Даичи Камада
АП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
22
Йохан Васкес
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Лацио
31
Марюс Адамонис
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
6
Николо Ровелла
ОП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
70
Маттиа Араму
АП
40
Seydou Fini
ЦФ
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-1-3-2
49
Проведель
29
Лаццари
26
Романьоли
16
Казале
77
Марушич
32
Катальди
7
Андерсон
18
Камада
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
18
Альберто
4-3-2-1
1
Мартинес
20
Сабелли
3
Дрэгушин
13
Бани
22
Васкес
8
Строотман
47
Бадель
25
Френдруп
80
Гюдмюндссон
17
Малиновский
32
Ретеги
77
Марушич
3
Пеллегрини
3
Пеллегрини
77
Марушич
18
Камада
15
Весино
15
Весино
18
Камада
7
Андерсон
11
Исаксен
11
Исаксен
7
Андерсон
32
Катальди
11
Кастелланос
11
Кастелланос
32
Катальди
20
Сабелли
24
Мартин
24
Мартин
20
Сабелли
17
Малиновский
30
Хефти
30
Хефти
17
Малиновский
8
Строотман
2
Торсбю
2
Торсбю
8
Строотман
80
Гюдмюндссон
24
Ягелло
24
Ягелло
80
Гюдмюндссон
32
Ретеги
81
Экубан
81
Экубан
32
Ретеги
Остались в запасе
Лацио
Дженоа
31
Марюс Адамонис
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
19
Тома Башич
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Никола Леали
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
70
Маттиа Араму
АП
40
Seydou Fini
ЦФ
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
31
Марюс Адамонис
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
4
Патрик
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
19
Тома Башич
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
70
Маттиа Араму
АП
40
Seydou Fini
ЦФ
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Лацио - Дженоа
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
Новости команд
Все
Лацио
Дженоа
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лацио» на победу в матче 13 тура
10:05
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лацио» на победу в матче 13 тура
10:05
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+