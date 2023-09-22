Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Дженоа
Лечче - Дженоа: обзор матча 22 сентября 2023
Лечче
22.09.2023, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
83'
Р. Уден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Дженоа
89'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
К. Строотман
89'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
С. Сабелли
Замена
А. Бли
️️️️
Н. Крстович
87'
ГОЛ! 1:0!
Р. Уден
Пас отдал
В. Жандре
83'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Г. Стрефецца
79'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Каба
79'
76'
Замена
С. Хефти
️️️️
М. Бадель
76'
Замена
К. Экубан
️️️️
М. Ретеги
Замена
П. Доргу
️️️️
А. Галло
60'
Замена
Р. Уден
️️️️
Х. Рафья
60'
Желтая карточка
П. Альмквист
59'
46'
Замена
Й. Васкес
️️️️
К. Де Винтер
36'
Вторая желтая
А. Мартин
9'
Желтая карточка
А. Мартин
7'
Желтая карточка
К. Де Винтер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
77
Мохамед Каба
ЦП
20
Юльбер Рамадани
ЦП
24
Хамза Рафья
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
90
Никола Крстович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Лечче
32
Александру Борбеи
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
13
Патрик Доргу
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Даниэль Самек
ОП
29
Алексис Бли
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
4-3-1-2
30
Фальконе
25
Галло
5
Туба
5
Понграчич
15
Жандре
77
Каба
20
Рамадани
24
Рафья
7
Стрефецца
90
Крстович
11
Альмквист
3-2-3-1-1
1
Мартинес
13
Бани
5
Де Винтер
3
Дрэгушин
20
Сабелли
24
Мартин
8
Строотман
47
Бадель
25
Френдруп
80
Гюдмюндссон
32
Ретеги
25
Галло
13
Доргу
13
Доргу
25
Галло
90
Крстович
29
Бли
29
Бли
90
Крстович
77
Каба
11
Сансоне
11
Сансоне
77
Каба
24
Рафья
10
Уден
10
Уден
24
Рафья
7
Стрефецца
91
Пикколи
91
Пикколи
7
Стрефецца
5
Де Винтер
22
Васкес
22
Васкес
5
Де Винтер
47
Бадель
30
Хефти
30
Хефти
47
Бадель
20
Сабелли
17
Малиновский
17
Малиновский
20
Сабелли
8
Строотман
47
Пушкаш
47
Пушкаш
8
Строотман
32
Ретеги
81
Экубан
81
Экубан
32
Ретеги
Остались в запасе
Лечче
Дженоа
32
Александру Борбеи
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
5
Лоренцо Венути
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Даниэль Самек
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
32
Александру Борбеи
ВР
22
Федерико Бранколини
ВР
5
Лоренцо Венути
ПЗ
16
Джакомо Фатиканти
ОП
10
Даниэль Самек
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
24
Йеппе Корфицен
ЦФ
9
Рарес Бурнете
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Лечче - Дженоа
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Новости команд
Все
Лечче
Дженоа
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Дженоа» на победу в матче 13 тура
10:07
«Сассуоло» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+