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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Дженоа
Торино - Дженоа: обзор матча 03 сентября 2023
Торино
03.09.2023, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
90+4'
Н. Радоньич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Дженоа
ГОЛ! 1:0!
Н. Радоньич
Пас отдал
И. Илич
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
М. Бани
87'
Замена
С. Хефти
️️️️
М. Бадель
87'
Замена
А. Мартин
️️️️
С. Сабелли
Замена
В. Лазаро
️️️️
Р. Белланова
82'
78'
Желтая карточка
М. Торсбю
Желтая карточка
П. Пеллегри
76'
Замена
И. Илич
️️️️
К. Линетти
75'
75'
Замена
К. Экубан
️️️️
М. Ретеги
Желтая карточка
Д. Сек
70'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
Д. Сапата
64'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Н. Влашич
64'
Замена
Д. Сек
️️️️
А. Тамез
64'
58'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Р. Малиновский
58'
Замена
М. Торсбю
️️️️
К. Строотман
45'
+1
Желтая карточка
К. Строотман
21'
Желтая карточка
Р. Малиновский
19'
Желтая карточка
М. Бадель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
45
Никола Влашич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Янн Карамо
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
3-3-2-1-1
32
Милинкович-Савич
16
Белланова
4
Схюрс
4
Буонджорно
15
Родригес
61
Тамез
23
Войвода
21
Риччи
17
Линетти
45
Влашич
91
Сапата
4-3-2-1
1
Мартинес
20
Сабелли
3
Дрэгушин
22
Васкес
13
Бани
25
Френдруп
47
Бадель
8
Строотман
80
Гюдмюндссон
17
Малиновский
32
Ретеги
16
Белланова
19
Лазаро
19
Лазаро
16
Белланова
17
Линетти
20
Илич
20
Илич
17
Линетти
45
Влашич
28
Радоньич
28
Радоньич
45
Влашич
61
Тамез
19
Сек
19
Сек
61
Тамез
91
Сапата
9
Пеллегри
9
Пеллегри
91
Сапата
20
Сабелли
24
Мартин
24
Мартин
20
Сабелли
47
Бадель
30
Хефти
30
Хефти
47
Бадель
8
Строотман
2
Торсбю
2
Торсбю
8
Строотман
17
Малиновский
10
Кутлу
10
Кутлу
17
Малиновский
32
Ретеги
81
Экубан
81
Экубан
32
Ретеги
Остались в запасе
Торино
Дженоа
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
Главный тренер
Иван Юрич
1
Никола Леали
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
71
Михай Попа
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Саба Сазонов
ЦЗ
6
Анже Н'Гессан
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
14
Янн Карамо
ЛВ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
39
Даниэле Соммарива
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Торино - Дженоа
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
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