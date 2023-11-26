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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Дженоа
Фрозиноне - Дженоа: обзор матча 26 ноября 2023
Фрозиноне
26.11.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
34'
М. Соуле
90+4'
И. Монтеризи
38'
Р. Малиновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрозиноне - Дженоа
ГОЛ! 2:1!
И. Монтеризи
Пас отдал
М. Брешианини
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
М. Френдруп
88'
Замена
С. Хефти
️️️️
М. Бадель
88'
Замена
П. Галдамес
️️️️
Р. Хапс
88'
Замена
Й. Васкес
️️️️
А. Вольяччо
Замена
К. Жорже
️️️️
В. Чеддира
80'
Замена
Ф. Джелли
️️️️
Рейньер
80'
80'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
Р. Малиновский
Замена
И. Монтеризи
️️️️
Р. Маркицца
69'
Желтая карточка
Рейньер
66'
Замена
Д. Казо
️️️️
А. Ибрагимович
61'
Замена
М. Брешианини
️️️️
М. Бурабиа
61'
Желтая карточка
А. Ойоно
58'
45'
Замена
М. Торсбю
️️️️
К. Строотман
38'
ГОЛ! 1:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
М. Френдруп
ГОЛ! 1:0!
М. Соуле
Пас отдал
А. Ойоно
34'
29'
Желтая карточка
С. Сабелли
6'
Желтая карточка
А. Вольяччо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
80
Стефано Турати
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
(К)
ЦЗ
20
Антони Ойоно
ПЗ
21
Ариджон Ибрагимович
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
19
Рейньер
АП
18
Матиас Соуле
ПВ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
(К)
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Фрозиноне
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
30
Иларио Монтеризи
ЦЗ
10
Джузеппе Казо
ЛВ
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
26
Карло Лулич
ЦП
40
Франческо Джелли
АП
7
Лука Гарритано
АП
90
Марвин Чуни
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
40
Seydou Fini
ЦФ
4-1-1-3-1
80
Турати
5
Маркицца
5
Околи
6
Романьоли
20
Ойоно
5
Барренечеа
10
Бурабиа
21
Ибрагимович
19
Рейньер
18
Соуле
9
Чеддира
3-2-3-1-1
1
Мартинес
38
Вольяччо
5
Де Винтер
3
Дрэгушин
20
Сабелли
5
Хапс
25
Френдруп
47
Бадель
8
Строотман
17
Малиновский
47
Пушкаш
5
Маркицца
30
Монтеризи
30
Монтеризи
5
Маркицца
10
Бурабиа
28
Брешианини
28
Брешианини
10
Бурабиа
19
Рейньер
40
Джелли
40
Джелли
19
Рейньер
21
Ибрагимович
10
Казо
10
Казо
21
Ибрагимович
9
Чеддира
19
Жорже
19
Жорже
9
Чеддира
38
Вольяччо
22
Васкес
22
Васкес
38
Вольяччо
47
Бадель
30
Хефти
30
Хефти
47
Бадель
5
Хапс
4
Галдамес
4
Галдамес
5
Хапс
8
Строотман
2
Торсбю
2
Торсбю
8
Строотман
17
Малиновский
10
Мессьяс
10
Мессьяс
17
Малиновский
Остались в запасе
Фрозиноне
Дженоа
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
1
Пьерлуиджи Фраттали
ВР
31
Микеле Черофолини
ВР
47
Матеус Лусуарди
ЦЗ
26
Карло Лулич
ЦП
7
Лука Гарритано
АП
17
Гиорги Квернадзе
ЛВ
90
Марвин Чуни
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Фрозиноне - Дженоа
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Лука Зуфферли
(Удине)
Стадион:
Бенито Стирпе
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