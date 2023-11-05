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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 05 ноября 2023
Кальяри
05.11.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Дженоа
48'
Б. Николас Виола
69'
Г. Цаппа
51'
А. Гюдмюндссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кальяри - Дженоа
Желтая карточка
С. Скуффет
90'
+7
Замена
А. Оберт
️️️️
Т. Ауджелло
90'
+6
Желтая карточка
Б. Николас Виола
90'
+3
Желтая карточка
А. Петанья
90'
+1
84'
Замена
К. Экубан
️️️️
Р. Малиновский
Замена
П. Ацци
️️️️
Я. Янкто
78'
Желтая карточка
Э. Гольданига
72'
71'
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
ГОЛ! 2:1!
Г. Цаппа
Пас отдал
А. Петанья
69'
66'
Замена
Р. Хапс
️️️️
А. Мартин
Замена
А. Петанья
️️️️
Г. Ористанио
64'
59'
Замена
М. Торсбю
️️️️
К. Строотман
59'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
М. Бадель
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Гюдмюндссон
ГОЛ! 1:0!
Б. Николас Виола
Пас отдал
Г. Ористанио
48'
Замена
Г. Цаппа
️️️️
П. Хацидиакос
46'
Замена
Б. Николас Виола
️️️️
М. Манкосу
46'
28'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
1
Симоне Скуффет
ВР
5
Марко Манкосу
(К)
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
13
Альберто Доссена
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
18
Маттео Прати
ОП
45
Антуан Макумбу
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
11
Зито Лувумбо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
47
Милан Бадель
(К)
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Кальяри
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
27
Пауло Ацци
ЛЗ
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
33
Адам Оберт
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
20
Сулемана
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
11
Jacopo Desogus
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
40
Seydou Fini
ЦФ
4-1-2-1-1
1
Скуффет
3
Ауджелло
4
Хацидиакос
13
Доссена
18
Гольданига
18
Прати
21
Янкто
45
Макумбу
11
Ористанио
11
Лувумбо
3-2-3-2
1
Мартинес
3
Дрэгушин
5
Де Винтер
22
Васкес
20
Сабелли
24
Мартин
8
Строотман
47
Бадель
25
Френдруп
80
Гюдмюндссон
17
Малиновский
21
Янкто
27
Ацци
27
Ацци
21
Янкто
3
Ауджелло
33
Оберт
33
Оберт
3
Ауджелло
4
Хацидиакос
4
Цаппа
4
Цаппа
4
Хацидиакос
5
Манкосу
10
Виола
10
Виола
5
Манкосу
11
Ористанио
37
Петанья
37
Петанья
11
Ористанио
24
Мартин
5
Хапс
5
Хапс
24
Мартин
8
Строотман
2
Торсбю
2
Торсбю
8
Строотман
17
Малиновский
81
Экубан
81
Экубан
17
Малиновский
47
Бадель
47
Пушкаш
47
Пушкаш
47
Бадель
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
11
Jacopo Desogus
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
18
Симоне Арести
ВР
24
Матеуш Ветеска
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
11
Jacopo Desogus
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Кальяри - Дженоа
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Унипол Домус
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