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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Верона
Дженоа - Верона: обзор матча 10 ноября 2023
Дженоа
10.11.2023, пятница, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Верона
44'
Р. Дрэгушин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дженоа - Верона
86'
Желтая карточка
О. Дуда
Замена
Р. Малиновский
️️️️
К. Строотман
86'
Замена
М. Торсбю
️️️️
М. Бадель
86'
Замена
А. Маттурро
️️️️
Р. Хапс
86'
85'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
М. Фолоруншо
70'
Замена
О. Дуда
️️️️
Б. Амионе
66'
Желтая карточка
Д. Фараони
63'
Замена
Х. Мануэль Крус
️️️️
Т. Суслов
63'
Замена
Д. Фараони
️️️️
Д. Доиг
60'
Желтая карточка
Ф. Терраччано
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
К. Экубан
54'
Желтая карточка
Й. Васкес
49'
46'
Замена
С. Нгонг
️️️️
Ф. Бонаццоли
ГОЛ! 1:0!
Р. Дрэгушин
Пас отдал
Р. Хапс
44'
Замена
К. Де Винтер
️️️️
М. Бани
41'
26'
Желтая карточка
И. Хин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
25
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
(К)
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
(К)
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Дженоа
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
28
Алан Маттурро
ЦЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
8
Ондрей Дуда
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Мартинес
13
Бани
3
Дрэгушин
22
Васкес
5
Хапс
20
Сабелли
25
Френдруп
47
Бадель
8
Строотман
80
Гюдмюндссон
81
Экубан
3-2-1-3
96
Монтипо
4
Хин
2
Амионе
18
Онгла
42
Терраччано
3
Доиг
14
Фолоруншо
11
Джурич
90
Бонаццоли
10
Суслов
13
Бани
5
Де Винтер
5
Де Винтер
13
Бани
5
Хапс
28
Маттурро
28
Маттурро
5
Хапс
47
Бадель
2
Торсбю
2
Торсбю
47
Бадель
8
Строотман
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Строотман
81
Экубан
47
Пушкаш
47
Пушкаш
81
Экубан
3
Доиг
19
Фараони
19
Фараони
3
Доиг
14
Фолоруншо
17
Сапонара
17
Сапонара
14
Фолоруншо
2
Амионе
8
Дуда
8
Дуда
2
Амионе
90
Бонаццоли
16
Нгонг
16
Нгонг
90
Бонаццоли
10
Суслов
18
Крус
18
Крус
10
Суслов
Остались в запасе
Дженоа
Верона
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
Главный тренер
Альберто Джилардино
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
39
Даниэле Соммарива
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
38
Джексон Чачуа
ПВ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Дженоа - Верона
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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