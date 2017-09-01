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    Адвокат: «У Голландии были проблемы еще до удаления Строотмана»

    Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат признал закономерность поражения в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 от Франции (0:4). Специалист отметил мощь соперника в этой встрече.

    «Мы не смогли попасть в игру, Франция была слишком хороша для нас в этот вечер, мы уступали во всех областях. Да, все знают, что французам можно проиграть, но 0:4 – это перебор. При этом нужно понимать то, с кем мы сегодня играли.

    Что касается удаления Строотмана, то у нас были проблемы еще до этого. Играть вдесятером против Франции стало еще сложнее.

    Теперь нам предстоит сосредоточились на втором месте в группе, это очевидно. У нас впереди небольшой отдых и воскресный матч против Болгарии. Если мы не победим, значит, все кончено», – приводит слова Адвоката NOS.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.09.2017 08:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 сентября 2017, 12:03

      Проблемы уже давно.

      0
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 1 сентября 2017, 11:43

      Голландия вчера была похожа на команду из РФПЛ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 1 сентября 2017, 11:38

      Да вчера у французов было подавляющее преимущество.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 сентября 2017, 09:48

      Болгария обыграла Швецию,так что стратегически положение Голландии не изменилось,а может даже улучшилось.Удаление конечно убило матч - могли такое нарушение вообще не свистнуть.Вполне тюльпаны ещё могут вместо Швеции в стыки выйти - надеюсь на это.

      1
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 1 сентября 2017, 09:43

      Голландия нынче не та к сожалению. Даже наша сборная смотрелась лучше против Франции.

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 сентября 2017, 09:32

      голландия давно стало командой для битья

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 сентября 2017, 08:29

      Ещё недавно это была ГОЛЛОНДИЯ.... А теперь заявляют о решающей игре с болгарами за место под солнцем...
      Может пока гранды футбола слабеют, пора нашей сборной шевельнуться на пути к футбольному трону?!... А вдруг!....)))

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > insider_retro 1 сентября 2017, 08:30

      ГОЛЛАНДИЯ... сори

      1
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