Адвокат: «У Голландии были проблемы еще до удаления Строотмана»

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат признал закономерность поражения в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2018 от Франции (0:4). Специалист отметил мощь соперника в этой встрече.

«Мы не смогли попасть в игру, Франция была слишком хороша для нас в этот вечер, мы уступали во всех областях. Да, все знают, что французам можно проиграть, но 0:4 – это перебор. При этом нужно понимать то, с кем мы сегодня играли.

Что касается удаления Строотмана, то у нас были проблемы еще до этого. Играть вдесятером против Франции стало еще сложнее.

Теперь нам предстоит сосредоточились на втором месте в группе, это очевидно. У нас впереди небольшой отдых и воскресный матч против Болгарии. Если мы не победим, значит, все кончено», – приводит слова Адвоката NOS.