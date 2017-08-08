«Ювентус» интересуется Строотманом

«Ювентус» заинтересован в услугах полузащитника «Ромы» Кевина Строотмана. Сумма отступных за голландца составляет 45 миллионов евро, однако данный пункт в контракте действует только до 1 августа. Поэтому после наступления этого срока туринцы готовы предложить «волкам» 25 миллионов.

Источник отмечает, что такой трансфер маловероятен, так как римляне не хотят отпускать 27-летнего игрока. При этом сам хавбек не против продолжить карьеру в «Ювентусе».

Действующее соглашение Строотмана рассчитано до июля 2022 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей, забил шесть голов и сделал девять результативных передач.