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    «Ювентус» интересуется Строотманом

    «Ювентус» заинтересован в услугах полузащитника «Ромы» Кевина Строотмана. Сумма отступных за голландца составляет 45 миллионов евро, однако данный пункт в контракте действует только до 1 августа. Поэтому после наступления этого срока туринцы готовы предложить «волкам» 25 миллионов.

    Источник отмечает, что такой трансфер маловероятен, так как римляне не хотят отпускать 27-летнего игрока. При этом сам хавбек не против продолжить карьеру в «Ювентусе».

    Действующее соглашение Строотмана рассчитано до июля 2022 года. В минувшем сезоне он провел 45 матчей, забил шесть голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    08.08.2017 17:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 8 августа 2017, 21:13

      Не нужен он Ювентусу

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