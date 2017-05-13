Щесны спросил у Строотмана, ходил ли он в квартал красных фонарей в Амстердаме

Голкипер «Ромы» Войцех Щесны и его одноклубник Кевин Строотман приняли участие в записи передачи для клубного телевидения. Поляк в роли ведущего взял интервью у голландского полузащитника.
– А сейчас у нас очень голландский вопрос. Пробовал ли ты когда-нибудь марихуану?
– Нет, никогда.
– Да ладно! Если ты скажешь «да», мы это вырежем.
– Нет, серьезно. Мои друзья делали это, и я тогда даже был рядом, но сам никогда не пробовал.
– У нас в студии красные огни. «Туда» тоже не ходил?
– Нет. А ты?
– Ну, я был там. Но я только смотрел, потому что не взял с собой деньги.
– Не хочешь вернуться?
– Нет, ты чего? Я женатый человек [показывает кисть]. Кажется, я забыл кольцо в раздевалке...
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter