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    Щесны спросил у Строотмана, ходил ли он в квартал красных фонарей в Амстердаме

    Голкипер «Ромы» Войцех Щесны и его одноклубник Кевин Строотман приняли участие в записи передачи для клубного телевидения. Поляк в роли ведущего взял интервью у голландского полузащитника.

    – А сейчас у нас очень голландский вопрос. Пробовал ли ты когда-нибудь марихуану?

    – Нет, никогда.

    – Да ладно! Если ты скажешь «да», мы это вырежем.

    – Нет, серьезно. Мои друзья делали это, и я тогда даже был рядом, но сам никогда не пробовал.

    – У нас в студии красные огни. «Туда» тоже не ходил?

    – Нет. А ты?

    – Ну, я был там. Но я только смотрел, потому что не взял с собой деньги.

    – Не хочешь вернуться?

    – Нет, ты чего? Я женатый человек [показывает кисть]. Кажется, я забыл кольцо в раздевалке...

    Источник: Twitter

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    13.05.2017 00:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2389

      serglider 13 мая 2017, 10:14

      Ну-ну... Ребята рядом косячек с анашой потягивали, а он "просто" рядом сидел "пассивно вдыхал" ароматы))) и по борделям "так просто" ходил))) типа смотрел на дизайн интерьера... если "что" там и кредитки принимают)))

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 13 мая 2017, 07:20

      Шалят.

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