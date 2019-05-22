Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    «МЮ», «Эвертон» или «Вест Хэм» могут арендовать Строотмана у «Марселя»

    Полузащитник «Марселя» Кевин Строотман может покинуть команду. Sky Sports сообщает, что игрок может перейти на правах аренды в «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» или «Вест Хэм».

    По информации источника, «Марсель» попытается снизить расходы из-за неудовлетворительных результатов сезона. За тур до конца чемпионата Франции команда занимает шестое место в таблице и уже не сыграет в Лиге чемпионов.

    • Стротман перешел в «Марсель» из «Ромы» летом прошлого года за 23 миллиона фунтов стерлингов.
    • Он сыграл 27 матчей в Лиге 1 и забил один гол.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2019 22:35
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70865
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru