«МЮ», «Эвертон» или «Вест Хэм» могут арендовать Строотмана у «Марселя»

Полузащитник «Марселя» Кевин Строотман может покинуть команду. Sky Sports сообщает, что игрок может перейти на правах аренды в «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» или «Вест Хэм».

По информации источника, «Марсель» попытается снизить расходы из-за неудовлетворительных результатов сезона. За тур до конца чемпионата Франции команда занимает шестое место в таблице и уже не сыграет в Лиге чемпионов.