«Рома» готова начать переговоры о продлении контракта со Строотманом

В ближайшее время руководство «Ромы» намерено начать переговоры с полузащитником Кевином Строотманом о продлении его действующего контракта, сообщает Leggo. Встреча с агентом футболиста должна состояться после матча с «Лацио» в Кубке Италии, который пройдет 4 апреля. Соглашение может быть продлено до 2021 года. Футболист рассчитывает увеличить свою зарплату до 4 миллионов евро в год.

Действующий контракт Строотмана с «Ромой» рассчитан до середины 2018 года. В текущем сезоне 27-летний голландец сыграл 27 матчей в Серии А, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.