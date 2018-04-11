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    Строотман: «Роме» недостаточно полуфинала Лиги чемпионов. Теперь мы хотим сыграть в Киеве»

    Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман поделился эмоциями от выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов.

    В среду, 10 апреля, «волки» на своем поле разгромили «Барселону» (3:0). В первом матче на «Камп Ноу» римляне уступили со счетом 1:4.

    «Это был особенный вечер для всех фанатов «Ромы» и многих итальянцев. Я видел, что клубы Серии А поздравили нас, и это очень приятно. Мы сражались и делали все, чтобы добыть важный результат. Мы знали, что это будет сложно сделать против очень хорошей команды, но мы отдали все. все отдаем. Я также должен поблагодарить болельщиков за то, что наполнили стадион. Я видел фанатов на улице, это было прекрасно.

    Когда мы действительно поверили в успех? После первого гола. Мяч Джеко дала нам нечто большее, мы провели идеальный матч. Мы забили в самом начале, а третий гол пришел в конце. Мы действительно поверили после гола Эдина. Я видел, как сражались все: от экипировщиков до болельщиков. Каждый желал этого результата.

    «Барселона» во втором тайме тянула время? Это было странно, потому что я видел очень много игр каталонцев, и они никогда не тянули время. Они всегда хотят играть, но они начали затягивать время уже с первой минуты игры. Мы воспользовались их страхом.

    В полуфинал вышла команда, которая заслуживала этого больше всего. После поражения 1:4 в гостях было тяжело пройти дальше, но мы что-то мы заслужили и на «Камп Ноу».

    Полуфинал? Соперник для «Ромы» не важен, все полуфиналисты будут сильными. Теперь у нас есть цель достичь финала. После наших матчей в чемпионате Италии мы должны подумать о Лиге чемпионов. Наша цель – Киев. Мы в полуфинале, но этого недостаточно.

    Теперь другие команды больше не будут праздновать, когда мы попадемся им на жеребьевке. Если они хотят играть против нас, они будут приветствовать это. Мы уважаем всех, но никого не боимся», – сказал Строотман.

    Источник: Football Italia

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    11.04.2018 16:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 19:14

      ну а почему бы и не замахнуться, если с таким же настроем будете играть все получиться. Удачи!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul 11 апреля 2018, 16:58

      Не ожидал,но очень рад,что римляне выбили Барселону.
      Они заслуженно вышли в полуфинал. В отличии от скоробогачей у них славная история. А про тех я давно говорил
      ... Nimnul
      29 января, 13:32
      Ни Сити,ни ПСЖ ни победят в Лиге. Вот увидите

      0
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      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > BYAKONERI 11 апреля 2018, 18:49

      именно такую же тройку предполагал.

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 16:46

      Пусть повезет Роме и в дальнейшем.

      2
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 апреля 2018, 16:21

      Удачи!

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