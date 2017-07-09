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    Строотман надеется, что на Рюдигере потери «Ромы» этим летом закончатся

    Полузащитник итальянской «Ромы» Кевин Строотман прокомментировал уход из клуба в английский «Челси» защитника Антонио Рюдигера. Голландцу будет не хватать уже бывшего немецкого партнера.

    «Прежде всего желаю Антонио успехов в новой команде. Буду скучать по нашим единоборствам на тренировке и беседам в раздевалке. А всей «Роме» будет не хватать Рюдигера на футбольном поле. Надеюсь, больше от нас этим летом никто не уйдет», – сказал хавбек.

    Кроме немца, «Рома» уже рассталась с Мохамедом Салахом (ушел в «Ливерпуль») и Леандро Паредесом (ушел в «Зенит»).

    Источник: Football Italia

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    09.07.2017 23:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 10 июля 2017, 00:37

      Забавно. То есть Паредеса он потерей не считает. Получили 23 лимона просто так, мы никого не продавали)))

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