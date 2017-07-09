Строотман надеется, что на Рюдигере потери «Ромы» этим летом закончатся

Полузащитник итальянской «Ромы» Кевин Строотман прокомментировал уход из клуба в английский «Челси» защитника Антонио Рюдигера. Голландцу будет не хватать уже бывшего немецкого партнера.

«Прежде всего желаю Антонио успехов в новой команде. Буду скучать по нашим единоборствам на тренировке и беседам в раздевалке. А всей «Роме» будет не хватать Рюдигера на футбольном поле. Надеюсь, больше от нас этим летом никто не уйдет», – сказал хавбек.

Кроме немца, «Рома» уже рассталась с Мохамедом Салахом (ушел в «Ливерпуль») и Леандро Паредесом (ушел в «Зенит»).