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    «Зенит» объявил о подписании Паредеса

    Полузащитник Леандро Паредес, до недавнего времени игравший за итальянскую «Рому», подписал контракт с «Зенитом». Длительность соглашения составила четыре года. 1 июля футболист прошел медицинское обследование для сине-бело-голубых.

    В стан «волчицы» Паредес перешел в 2015 году из аргентинского «Бока Хуниорс». За это время в майке «Ромы» футболист провел 27 матчей и забил три гола.

    «Зенит» заплатил за игрока, по неофициальным данным, порядка 23 миллионов евро, хотя эксперты трансферного рынка оценивают его стоимость лишь в 13 миллионов евро.

    Источник: ФК «Зенит»

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    01.07.2017 18:39
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 июля 2017, 06:04

      время покажет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 1 июля 2017, 23:03

      Еще один пидерос.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 1 июля 2017, 20:47

      головная боль Орлова

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > BANNIKOV1970 1 июля 2017, 20:53

      Точняк... Задумается старикашка, как подать событие, что бы потом не вляпаться...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1282

      Джой > insider_retro 1 июля 2017, 20:56

      Думаю будет звать Леандро)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский > BANNIKOV1970 1 июля 2017, 21:30

      Вы сильно на Орлова бочку не катите... Тут бы просто физически до его лет дожить)))

      4
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      Рейтинг: +800

      forward33 1 июля 2017, 20:03

      Посмотрим, в Роме почти не играл, ну раз Манчини пригласил значит, будет в основе играть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Kavkazec 07 1 июля 2017, 19:47

      зенит как всегда переплатило

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 июля 2017, 19:46

      Люби Зенит,если не Паредес..
      Вот тоска-то..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 1 июля 2017, 19:06

      Интересный персонаж. за 4 года в родном "Бока Хуниорс" провел всего 31 матч во всех турнирах. Но все равно Рома разглядела в нем большой потенциал. Фактически раскрылся в последний год и даже был вызван в сборную Аргентины, где сыграл в товарищеском матче и забил гол. Так что Зенит для него вызов и трамплин в дальнейшей карьере. (в одной из веток читал комментарий как раз об этом - автору респект и уважуха).

      7
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Андрей Питерский 1 июля 2017, 19:32

      Нарыл... Толково...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский > insider_retro 1 июля 2017, 20:29

      обычная "дралоскопия"))) с нашего официального сайта...

      2
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Андрей Питерский 1 июля 2017, 20:31

      Просто не многие заморачиваются пару циферок копнуть... Пишут про эмоции и что бог в голову вложил...

      2
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский > insider_retro 1 июля 2017, 20:47

      просто стараюсь с уважением относиться к читающим. если есть возможность поделиться информацией - делаю с удовольствием.

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 1 июля 2017, 19:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пусть принесет зениту неудачу! ))

      -6
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      Рейтинг: +255

      aleksander > turist82 1 июля 2017, 19:02

      Завидуй молча)))

      1
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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф > turist82 1 июля 2017, 19:05

      То что он серости охуеет ,это факт

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > turist82 1 июля 2017, 20:01

      Пока спартак чемпионом не стал я тут глора спартака не видел не разу... плоха что снова лет 15 ты пропадешь может тепер 20 лет без чемпионства будет

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 18:54

      Поздравляю с успешной сделкой, уверен, что это не рекорд.

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 1 июля 2017, 18:48

      трансфер хороший,но с учетом всех возможных приобретений легионеров,как быть с лимитом?ведь легионеры не захотят сидеть на лавке

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