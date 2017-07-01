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«Зенит» объявил о подписании Паредеса

1 июля 2017, 18:39
25

Полузащитник Леандро Паредес, до недавнего времени игравший за итальянскую «Рому», подписал контракт с «Зенитом». Длительность соглашения составила четыре года. 1 июля футболист прошел медицинское обследование для сине-бело-голубых.

В стан «волчицы» Паредес перешел в 2015 году из аргентинского «Бока Хуниорс». За это время в майке «Ромы» футболист провел 27 матчей и забил три гола.

«Зенит» заплатил за игрока, по неофициальным данным, порядка 23 миллионов евро, хотя эксперты трансферного рынка оценивают его стоимость лишь в 13 миллионов евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Рома Паредес Леандро
Комментарии (25)
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С@НЁК.
1498923823
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kos999
1498923866
опять госденьги ушли в европу..
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Asbjorn
1498924130
трансфер хороший,но с учетом всех возможных приобретений легионеров,как быть с лимитом?ведь легионеры не захотят сидеть на лавке
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Одинокий волк Маквейд
1498924463
Поздравляю с успешной сделкой, уверен, что это не рекорд.
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turist82
1498924831
пусть принесет зениту неудачу! ))
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Андрей Питерский
1498925219
Интересный персонаж. за 4 года в родном "Бока Хуниорс" провел всего 31 матч во всех турнирах. Но все равно Рома разглядела в нем большой потенциал. Фактически раскрылся в последний год и даже был вызван в сборную Аргентины, где сыграл в товарищеском матче и забил гол. Так что Зенит для него вызов и трамплин в дальнейшей карьере. (в одной из веток читал комментарий как раз об этом - автору респект и уважуха).
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shinnik
1498927566
Люби Зенит,если не Паредес.. Вот тоска-то..
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Kavkazec 07
1498927642
зенит как всегда переплатило
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BANNIKOV1970
1498931243
головная боль Орлова
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ильиных
1498939427
Еще один пидерос.
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