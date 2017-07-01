«Зенит» объявил о подписании Паредеса

Полузащитник Леандро Паредес, до недавнего времени игравший за итальянскую «Рому», подписал контракт с «Зенитом». Длительность соглашения составила четыре года. 1 июля футболист прошел медицинское обследование для сине-бело-голубых.

В стан «волчицы» Паредес перешел в 2015 году из аргентинского «Бока Хуниорс». За это время в майке «Ромы» футболист провел 27 матчей и забил три гола.

«Зенит» заплатил за игрока, по неофициальным данным, порядка 23 миллионов евро, хотя эксперты трансферного рынка оценивают его стоимость лишь в 13 миллионов евро.