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    Паредес прошел медосмотр для «Зенита»

    Полузащитник итальянской «Ромы» Леандро Паредес завершил медицинский осмотр в одной из клиник Рима, который он проходит перед подписанием контракта с санкт-петербургским «Зенитом». На данный момент все условия перехода аргентинца уже согласованы.

    В стан «волчицы» Паредес перешел в 2015 году из аргентинского «Бока Хуниорс». За это время в майке «Ромы» футболист провел 27 матчей и забил три гола.

    «Зенит» заплатит за игрока порядка 30 миллионов евро.

    Источник: YouTube

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    01.07.2017 14:57
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 1 июля 2017, 17:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      падераст примерив голубенькую форму нищенок понял, что это ему подходит..

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф 1 июля 2017, 16:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Педерес

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 16:28

      Немного сыграл за 2 сезона... Может в России развернётся стать молодецкая... Хочется в деле посмотреть всех преподнесённых в СМИ и неслабо оплаченных дарований...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +289

      Chehofff 1 июля 2017, 15:42

      Да, норм. Один раз - не Передас!

      -3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 июля 2017, 15:21

      Паредес очень качественный игрок хорошее усиление для Зенита, я думаю , что он едет в Питербург за пресловутым "трамплином" , в Роме он мало играл , а когда играл , играл хорошо он наверное надеется хорошо себя показать в Зените , а через пару лет перейти в чемпионат посильнее.

      3
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      Рейтинг: +25

      Дедушка Адольф > 3a zenit 1 июля 2017, 16:44

      Пидербург

      -1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 > Дедушка Адольф 1 июля 2017, 17:44

      завидуй молча фрик

      -1
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      ...
      Рейтинг: +731

      rammax fcsm > 3a zenit 1 июля 2017, 17:47

      Масква - столица твоей родины, поребрик

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 15:08

      Дело в шляпе, чемпионство обеспечено.

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 > Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 15:19

      сам передес

      -2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 16:29

      Не так всё быстро... Адаптация, аренды, травмы.... И вот через 5-7 сезонов поможет команде... Шутка...

      2
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      Рейтинг: +1282

      Джой > insider_retro 1 июля 2017, 16:56

      Это описание подойдет Эрнани

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Джой 1 июля 2017, 17:13

      Не жалко...

      0
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