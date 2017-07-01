Паредес прошел медосмотр для «Зенита»

Полузащитник итальянской «Ромы» Леандро Паредес завершил медицинский осмотр в одной из клиник Рима, который он проходит перед подписанием контракта с санкт-петербургским «Зенитом». На данный момент все условия перехода аргентинца уже согласованы.

В стан «волчицы» Паредес перешел в 2015 году из аргентинского «Бока Хуниорс». За это время в майке «Ромы» футболист провел 27 матчей и забил три гола.

«Зенит» заплатит за игрока порядка 30 миллионов евро.