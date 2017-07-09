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    Рюдигер представлен в качестве футболиста «Челси», срок контракта – пять лет

    Лондонский «Челси» сообщил о переходе из итальянской «Ромы» защитника сборной Германии Антонио Рюдигера, с которым «пенсионеры» заключили пятилетний контракт. Уже определен номер, под которым темнокожий футболист будет выступать за англичан, – «2».

    Ориентировочная сумма трансфера – 34 миллиона фунтов стерлингов. В минувшем сезоне Серии А игрок провел 26 матчей, а совсем недавно в составе сборной стал победителем Кубка конфедераций-2017, который прошел в нашей стране.

    Источник: ФК «Челси»

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    09.07.2017 18:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 10 июля 2017, 08:49

      В новости обязательно было уточнять , что этот футболист темнокожий?

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 20:40

      Для такого перехода удачно подвернулась победа в КК!!... Нормальные дела делаются на пиковых моментах!... Должен рослый немчик вписаться в АПЛ!...

      2
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 9 июля 2017, 19:22

      Антоша хороший игрок удачи

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2017, 19:02

      Почему написано темнокожий? разве при переходе это важная информация? мы и сами фото посмотрим.

      5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 9 июля 2017, 18:34

      Я вообще то всегда нормально относился к Рюдигеру, и Челси действительно нужен центральный защитник, но по моему и Зума и Аке не намного уж хуже , чем Антонио ( а Курт вообще не хуже ).Так что 34 миллиона на мой взгляд многовато за него.

      4
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > hevbn 28 9 июля 2017, 21:37

      Тут дело в опыте.)

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