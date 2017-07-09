Рюдигер представлен в качестве футболиста «Челси», срок контракта – пять лет

Лондонский «Челси» сообщил о переходе из итальянской «Ромы» защитника сборной Германии Антонио Рюдигера, с которым «пенсионеры» заключили пятилетний контракт. Уже определен номер, под которым темнокожий футболист будет выступать за англичан, – «2».

Ориентировочная сумма трансфера – 34 миллиона фунтов стерлингов. В минувшем сезоне Серии А игрок провел 26 матчей, а совсем недавно в составе сборной стал победителем Кубка конфедераций-2017, который прошел в нашей стране.