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    В Италии сообщили, что Рюдигер за 33 миллиона перешел из «Ромы» в «Челси»

    Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер стал игроком «Челси», сообщают итальянские СМИ. Сумма сделки оценивается в 33 миллиона евро плюс 5 миллионов в качестве возможных бонусов.

    По информации источника, контракт между 24-летним немцем и лондонским клубом будет рассчитан пять лет. Зарплата футболиста составит 4 миллиона фунтов стерлингов в год.

    В прошедшем сезоне Рюдигер провел за «Рому» в Серии А 26 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: Football Italia

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    01.07.2017 01:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 1 июля 2017, 10:39

      Лучше бы Аке оставили , он и то полезнее был бы уверен , покупать косячника , которые не так давно кресты рвал ... ох уж этот Эманело .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 1 июля 2017, 09:15

      Ну наконец то . . . первый трансфер

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 1 июля 2017, 06:33

      Опаньки!!!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 1 июля 2017, 05:50

      Реальная цена за реального защитника..

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