В Италии сообщили, что Рюдигер за 33 миллиона перешел из «Ромы» в «Челси»

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер стал игроком «Челси», сообщают итальянские СМИ. Сумма сделки оценивается в 33 миллиона евро плюс 5 миллионов в качестве возможных бонусов.

По информации источника, контракт между 24-летним немцем и лондонским клубом будет рассчитан пять лет. Зарплата футболиста составит 4 миллиона фунтов стерлингов в год.

В прошедшем сезоне Рюдигер провел за «Рому» в Серии А 26 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.