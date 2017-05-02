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    Строотман дисквалифицирован на два матча за симуляцию в римском дерби

    «Рома» уступила «Лацио» со счетом 1:3 в матче 34-го тура чемпионата Италии.

    По ходу матча хавбек номинальных хозяев Кевин Строотман симулировал удар по ногам в исполнении защитника Уоллеса. Арбитр проигнорировал эпизод.

    На сегодняшнем заседании дисциплинарной комиссии Серии А было принято решение дисквалифицировать голландца на два матча за «крайне неспортивное поведение». Таким образом, 27-летний игрок пропустит встречи с «Миланом» и «Ювентусом».

    В нынешнем сезоне Строотман забил шесть голов и отдал семь результативных передач в 43-х матчах. Команда Лучано Спаллетти занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Football Italia

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    02.05.2017 20:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +64

      VITOLD37 7 мая 2017, 07:31

      Все по делу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      S.P.Q.R. 3 мая 2017, 11:26

      Что значит арбитр проигнорировал эпизод...
      Он пеналь за это поставил.
      Арбитра тоже наказать надо бы.

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