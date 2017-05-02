Строотман дисквалифицирован на два матча за симуляцию в римском дерби

«Рома» уступила «Лацио» со счетом 1:3 в матче 34-го тура чемпионата Италии.

По ходу матча хавбек номинальных хозяев Кевин Строотман симулировал удар по ногам в исполнении защитника Уоллеса. Арбитр проигнорировал эпизод.

На сегодняшнем заседании дисциплинарной комиссии Серии А было принято решение дисквалифицировать голландца на два матча за «крайне неспортивное поведение». Таким образом, 27-летний игрок пропустит встречи с «Миланом» и «Ювентусом».

В нынешнем сезоне Строотман забил шесть голов и отдал семь результативных передач в 43-х матчах. Команда Лучано Спаллетти занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.