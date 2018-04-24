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  • «Рома» разработала специальную тактику, чтобы сдержать Салаха

«Рома» разработала специальную тактику, чтобы сдержать Салаха

24 апреля 2018, 07:05
13

Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман рассказал об особенной тактики, которую будет использовать его команда в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Она призвана сдержать форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

«Под Салаха у нас есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу. На что я рассчитываю, так это на итальянскую защиту», – сказал Строотман.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» состоится во вторник, 24 апреля, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится 2 мая в Риме.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Рома Ливерпуль Строотман Кевин
Комментарии (13)
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scor-666-009
1524545684
Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман рассказал об особенной тактики, которую будет использовать его команда в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Кевин Строотман: «Под Салаха у нас есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу. Хоть бы нормально изложили новость, а то пишите рассказал, а он говорит, что не расскажет!
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Pro100Kid
1524548429
У нас была какая-то тактика и мы ее придерживались)
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alex1951
1524549116
Аллах Акбар -сказал Салах Забив той Роме впопыхах.
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Untitled-1
1524550127
Чтобы нейтрализовать Пеле, нужны три защитника: один – пытается отобрать мяч, другой – подстраховывает первого, а третий отправляется доставать мяч из сетки ворот
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Гуус
1524552965
я знаю какую тактику нужно под салаха поставить, берем де росси прыгаем в ноги салаху ломаем ему ноги нахер и больше египтянина не будет в футболе... это и для сборной россии хорошо будет если так случится))) PS: Это шутка если что.....
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Nimnul
1524561697
Итальянский автобус и грубая игра,вот и вся их тактика.
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belrus21
1524601568
Тактика не удалась...
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scor-666-009
1524603895
В итоге - никакой тактики! Салах машина!
Ответить
romvad
1524607600
Но что-то пошло не так...
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zigbert
1524643275
Ваша тактика затрещала по швам.
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