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    «Рома» разработала специальную тактику, чтобы сдержать Салаха

    Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман рассказал об особенной тактики, которую будет использовать его команда в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Она призвана сдержать форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

    «Под Салаха у нас есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу. На что я рассчитываю, так это на итальянскую защиту», – сказал Строотман.

    Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» состоится во вторник, 24 апреля, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится 2 мая в Риме.

    Источник: УЕФА

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    24.04.2018 07:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 25 апреля 2018, 11:01

      Ваша тактика затрещала по швам.

      1
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      Рейтинг: +342

      romvad 25 апреля 2018, 01:06

      Но что-то пошло не так...

      0
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      Рейтинг: +188

      scor-666-009 25 апреля 2018, 00:04

      В итоге - никакой тактики! Салах машина!

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 24 апреля 2018, 23:26

      Тактика не удалась...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 24 апреля 2018, 12:21

      Итальянский автобус и грубая игра,вот и вся их тактика.

      1
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      Рейтинг: +380

      Гуус 24 апреля 2018, 09:56

      я знаю какую тактику нужно под салаха поставить, берем де росси прыгаем в ноги салаху ломаем ему ноги нахер и больше египтянина не будет в футболе...
      это и для сборной россии хорошо будет если так случится)))
      PS: Это шутка если что.....

      2
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Гуус 24 апреля 2018, 13:52

      Как в Убойном футболе! )

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Гуус 24 апреля 2018, 20:06

      Гуусу Иванычу видней....))))

      0
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      Рейтинг: +933

      Untitled-1 24 апреля 2018, 09:08

      Чтобы нейтрализовать Пеле, нужны три защитника: один – пытается отобрать мяч, другой – подстраховывает первого, а третий отправляется доставать мяч из сетки ворот

      0
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 24 апреля 2018, 08:51

      Аллах Акбар -сказал Салах
      Забив той Роме впопыхах.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 24 апреля 2018, 08:40

      У нас была какая-то тактика и мы ее придерживались)

      3
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 апреля 2018, 08:36

      Знают его хорошо

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