«Рома» разработала специальную тактику, чтобы сдержать Салаха

Полузащитник «Ромы» Кевин Строотман рассказал об особенной тактики, которую будет использовать его команда в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Она призвана сдержать форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

«Под Салаха у нас есть особенная тактика, но я вам о ней не расскажу. На что я рассчитываю, так это на итальянскую защиту», – сказал Строотман.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» состоится во вторник, 24 апреля, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча состоится 2 мая в Риме.