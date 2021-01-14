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    «Дженоа» арендовала Строотмана у «Марселя»

    Полузащитник Кевин Строотман перешел из «Марселя» в «Дженоа».

    Итальянский клуб взял в аренду 30-летнего футболиста до конца текущего сезона.

    Голландец уже провел первую тренировку с новой командой.

    • Строотман выступает за «Марсель» с августа 2018 года.
    • За 2,5 сезона хавбек забил три гола и сделал девять ассистов в 78 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.

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    Источник: Официальный сайт «Дженоа»

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