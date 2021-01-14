«Дженоа» арендовала Строотмана у «Марселя»

Полузащитник Кевин Строотман перешел из «Марселя» в «Дженоа».
Итальянский клуб взял в аренду 30-летнего футболиста до конца текущего сезона.
Голландец уже провел первую тренировку с новой командой.
- Строотман выступает за «Марсель» с августа 2018 года.
- За 2,5 сезона хавбек забил три гола и сделал девять ассистов в 78 матчах.
- Его рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
Kevin #Strootman è un nuovo giocatore del Genoa.https://t.co/IMuf7kIVCr pic.twitter.com/wriyNDQGg2— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 14, 2021