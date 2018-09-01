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    Фанаты «Ромы» протестуют против трансферной политики руководства клуба: «Ваши трофеи – это прибыль»

    Болельщики «Ромы» выразили протест в связи с трансферной политикой клубного руководства.

    Римляне неуверенно начали сезон, набрав всего четыре очка в первых трех турах.

    Сегодня ночью перед тренировочным полем команды в Тригории появился баннер со словами: «Так много для скудетто, так много для Лиги чемпионов. Ваши трофеи – это просто прибыль и продажи».

    В частности, недовольство фанатов вызвал переход полузащитника Кевина Строотмана в «Марсель» в последние дни трансферного окна Лиги 1. В это время окно в Серии А уже было закрыто, и «Рома» не могла купить голландцу замену.

    Ранее болельщики уже выражали беспокойство в связи с продажей этим летом голкипера Алисона и хавбека Раджи Наингголана.

    Источник: Football Italia

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    01.09.2018 13:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 3 сентября 2018, 11:47

      И правильно делают! Жаль их не услышат, а услышат, мимо ушей пропустят !!

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 17:51

      А ведь они правы ,команда в некотором роде ослаблена.

      3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 17:12

      А болельщики правы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 1 сентября 2018, 14:47

      Это Гинер Все купил)

      2
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Vickont 1 сентября 2018, 15:04

      а федун ему всё продал. гинер перепродал миллеру, миллер гусману, гусман эрнсту, эрнс продал всё это первому каналу, который профинансировало государство, а государство, отжало всё это у населения.
      в итоге за счёт "вани" наварились все ростовщики абрамы ! вопрос причём здесь рома? да при том что роману аркадьевичу тоже перепало )

      5
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Project Бабангида 1 сентября 2018, 15:19

      Во ты завернул)) На самом деле Гинер всего навсего ослабил соперников по ЛЧ. К продаже Рона, ЕЛГ тоже имеет непосредственное отношение- он два года целенаправленно вносил раздор между Пересом и Роналду

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Vickont 1 сентября 2018, 15:28

      ловчев с рейндгольдом поговаривают, что ЕЛГ , ИГИЛ спонсирует, и бубнов лично его за руку на этом поймал. но испугался и отпустил

      5
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Project Бабангида 1 сентября 2018, 15:35

      Фекальников в твитере писал, что и Трамп с Меркель под Леннорычем ходят

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Vickont 1 сентября 2018, 15:38

      он лично обоих на должность утверждал

      5
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 1 сентября 2018, 14:02

      Фанатам действительно обидно ведь, раджа ушёл к конкурентам, как и пьянич в 2016

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 сентября 2018, 13:19

      Да, как-то не вяжется с теми обещаниями, что давали тренер и руководство в прошлом сезоне, особенно на фоне успешного выступления в ЛЧ там такие дифирамбы пелись всеми о светлом будущем римлян. Вот и всё.

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