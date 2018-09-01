Фанаты «Ромы» протестуют против трансферной политики руководства клуба: «Ваши трофеи – это прибыль»

Болельщики «Ромы» выразили протест в связи с трансферной политикой клубного руководства.

Римляне неуверенно начали сезон, набрав всего четыре очка в первых трех турах.

Сегодня ночью перед тренировочным полем команды в Тригории появился баннер со словами: «Так много для скудетто, так много для Лиги чемпионов. Ваши трофеи – это просто прибыль и продажи».

В частности, недовольство фанатов вызвал переход полузащитника Кевина Строотмана в «Марсель» в последние дни трансферного окна Лиги 1. В это время окно в Серии А уже было закрыто, и «Рома» не могла купить голландцу замену.

Ранее болельщики уже выражали беспокойство в связи с продажей этим летом голкипера Алисона и хавбека Раджи Наингголана.