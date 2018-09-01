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  • Фанаты «Ромы» протестуют против трансферной политики руководства клуба: «Ваши трофеи – это прибыль»

Фанаты «Ромы» протестуют против трансферной политики руководства клуба: «Ваши трофеи – это прибыль»

1 сентября 2018, 13:15
11

Болельщики «Ромы» выразили протест в связи с трансферной политикой клубного руководства.

Римляне неуверенно начали сезон, набрав всего четыре очка в первых трех турах.

Сегодня ночью перед тренировочным полем команды в Тригории появился баннер со словами: «Так много для скудетто, так много для Лиги чемпионов. Ваши трофеи – это просто прибыль и продажи».

В частности, недовольство фанатов вызвал переход полузащитника Кевина Строотмана в «Марсель» в последние дни трансферного окна Лиги 1. В это время окно в Серии А уже было закрыто, и «Рома» не могла купить голландцу замену.

Ранее болельщики уже выражали беспокойство в связи с продажей этим летом голкипера Алисона и хавбека Раджи Наингголана.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Строотман Кевин
Комментарии (11)
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Cules2013
1535797163
Да, как-то не вяжется с теми обещаниями, что давали тренер и руководство в прошлом сезоне, особенно на фоне успешного выступления в ЛЧ там такие дифирамбы пелись всеми о светлом будущем римлян. Вот и всё.
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Nayturs
1535799733
Фанатам действительно обидно ведь, раджа ушёл к конкурентам, как и пьянич в 2016
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Vickont
1535802446
Это Гинер Все купил)
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Фотон
1535811177
А болельщики правы.
Ответить
zigbert
1535813508
А ведь они правы ,команда в некотором роде ослаблена.
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hjvfybcn
1535964458
И правильно делают! Жаль их не услышат, а услышат, мимо ушей пропустят !!
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