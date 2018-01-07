Строотман: «В первом тайме игры с «Аталантой» «Рома» опозорилась»

Полузащитник итальянской «Ромы» Кевин Строотман поделился мыслями от матча 20 тура Серии А против «Аталанты» (1:2). Голландец назвал позорным первый тайм в исполнении «волчицы».

«До перерыва мы играли просто позорно. Нельзя так дома выступать. Проблему вижу в психологии. Не можем почувствовать уверенность. Будем работать дальше, чтобы не повторять ошибок.

За четыре года в «Роме» это мой худший матч. Что-то сделать во втором тайме было уже сложно», – сказал хавбек.

«Рома» в Серии А идет пятой.