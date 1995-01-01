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    Le 10 Sport включил Головина в список самых провальных трансферов лета в Лиге 1

    Французское издание Le 10 Sport включило полузащитника «Монако» Александра Головина в список самых провальных трансферов лета 2018 года в Лиге 1.

    Также в список разочаровавших приобретений вошли: Кевин Строотман, Неманья Радоньич, Дуйе Чалета-Цар (все – «Марсель»), Насер Шадли («Монако»), Гансо («Амьен»), Мэтт Миазга, Маджид Уорис (оба – «Нант»), Мизьян Маолида («Ницца») и Яннис Салибу («Сент-Этьен»).

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом этого года за 30 миллионов евро.
    • В текущем сезоне россиянин провел за монегасков 10 матчей в чемпионате Франции и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Le 10 Sport

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    Сегодня, 00:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9088

      bset 21 минуту назад

      Самые провальные трансферы лета - это все продажи игроков из Монако. Отсюда и результат.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1023

      Сержтир 51 минуту назад

      А что французы надеялись на чудо, и что он спасёт Монако в одиночку.

      1
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