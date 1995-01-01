Le 10 Sport включил Головина в список самых провальных трансферов лета в Лиге 1

Самые провальные трансферы лета - это все продажи игроков из Монако. Отсюда и результат.
Французское издание Le 10 Sport включило полузащитника «Монако» Александра Головина в список самых провальных трансферов лета 2018 года в Лиге 1.
Также в список разочаровавших приобретений вошли: Кевин Строотман, Неманья Радоньич, Дуйе Чалета-Цар (все – «Марсель»), Насер Шадли («Монако»), Гансо («Амьен»), Мэтт Миазга, Маджид Уорис (оба – «Нант»), Мизьян Маолида («Ницца») и Яннис Салибу («Сент-Этьен»).
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом этого года за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне россиянин провел за монегасков 10 матчей в чемпионате Франции и сделал одну голевую передачу.