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    Строотман и Перотти не помогут «Роме» в ответном матче с «Ливерпулем»

    «Рома» перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» несет кадровые потери. Полузащитники римского клуба Кевин Строотман и Диего Перотти не смогут выйти на поле в этой встрече.

    Оба футболиста не успели должным образом восстановиться от повреждений, полученных в первой игре. У голландца ушиб грудной клетки, аргентинец получил растяжение связок левого голеностопа.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» состоится в среду, 2 мая, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Football Italia

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    02.05.2018 06:55
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