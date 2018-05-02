Строотман и Перотти не помогут «Роме» в ответном матче с «Ливерпулем»

«Рома» перед ответным матчем 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» несет кадровые потери. Полузащитники римского клуба Кевин Строотман и Диего Перотти не смогут выйти на поле в этой встрече.

Оба футболиста не успели должным образом восстановиться от повреждений, полученных в первой игре. У голландца ушиб грудной клетки, аргентинец получил растяжение связок левого голеностопа.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Ливерпуль» состоится в среду, 2 мая, в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.