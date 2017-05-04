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    Дисквалификация Строотмана за симуляцию оставлена в силе

    «Рома» уступила «Лацио» со счетом 1:3 в матче 34-го тура чемпионата Италии. Хавбек «волков» Кевин Строотман был дисквалифицирован на два матча за симуляцию в эпизоде с участием защитника Уоллеса.

    «Рома» обратилась в Федерацию футбола Италии с просьбой отменить дисквалификацию игрока. Организация ответила на заявление отказом. 27-летний футболист пропустит матчи против «Милана» и «Ювентуса».

    В текущем сезоне Строотман принял участие в 43-х матчах, в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. Команда Лучано Спаллетти занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

    Источник: Football Italia

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    04.05.2017 17:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 6 мая 2017, 23:43

      А сколько матчей дали Рашфорду ,интересно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 мая 2017, 20:36

      ну и правильно,нечего симулировать

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