Дисквалификация Строотмана за симуляцию оставлена в силе

«Рома» уступила «Лацио» со счетом 1:3 в матче 34-го тура чемпионата Италии. Хавбек «волков» Кевин Строотман был дисквалифицирован на два матча за симуляцию в эпизоде с участием защитника Уоллеса.

«Рома» обратилась в Федерацию футбола Италии с просьбой отменить дисквалификацию игрока. Организация ответила на заявление отказом. 27-летний футболист пропустит матчи против «Милана» и «Ювентуса».

В текущем сезоне Строотман принял участие в 43-х матчах, в которых забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. Команда Лучано Спаллетти занимает второе место в турнирной таблице итальянского чемпионата.