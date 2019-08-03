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    Ракитич или Строотман могут заменить Наингголана в «Интере»

    «Интер» занимается поиском нового центрального полузащитника в связи со скорым уходом Раджи Наингголана.

    По информации La Gazzetta dello Sport, в шорт-листе миланского клуба два основных кандидата – это Иван Ракитич из «Барселоны» и Кевин Строотман из «Марселя».

    • Рыночная стоимость хорвата – 40 миллионов евро, а голландца – 20 миллионов.
    • В прошлом сезоне 31-летний Ракитич провел 54 матча, забил пять мячей и сделал 10 ассистов.
    • В активе 29-летнего Строотмана в минувшей кампании 35 игр, один гол и пять результативных передач.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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