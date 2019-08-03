Ракитич или Строотман могут заменить Наингголана в «Интере»

«Интер» занимается поиском нового центрального полузащитника в связи со скорым уходом Раджи Наингголана.

По информации La Gazzetta dello Sport, в шорт-листе миланского клуба два основных кандидата – это Иван Ракитич из «Барселоны» и Кевин Строотман из «Марселя».