Ракитич или Строотман могут заменить Наингголана в «Интере»

«Интер» занимается поиском нового центрального полузащитника в связи со скорым уходом Раджи Наингголана.
По информации La Gazzetta dello Sport, в шорт-листе миланского клуба два основных кандидата – это Иван Ракитич из «Барселоны» и Кевин Строотман из «Марселя».
- Рыночная стоимость хорвата – 40 миллионов евро, а голландца – 20 миллионов.
- В прошлом сезоне 31-летний Ракитич провел 54 матча, забил пять мячей и сделал 10 ассистов.
- В активе 29-летнего Строотмана в минувшей кампании 35 игр, один гол и пять результативных передач.