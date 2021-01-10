В «Дженоа» подтвердили договоренность о трансфере полузащитника сборной Нидерландов Строотмана

Игрок «Марселя» Кевин Строотман продолжит карьеру в «Дженоа». Детали трансфера уже согласованы.
Как сказал президент итальянцев Энрико Прециози Radio2, в понедельник, 11 января, футболист пройдет медицинское обследование.
- С 2013 по 2018 год Строотман выступал за «Рому».
- Главное достижение в карьере полузащитника – Кубок Нидерландов с ПСВ.
- С 2011 года Строотман выступает за сборную Нидерландов.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.