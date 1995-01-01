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    В «Дженоа» подтвердили договоренность о трансфере полузащитника сборной Нидерландов Строотмана

    Игрок «Марселя» Кевин Строотман продолжит карьеру в «Дженоа». Детали трансфера уже согласованы.

    Как сказал президент итальянцев Энрико Прециози Radio2, в понедельник, 11 января, футболист пройдет медицинское обследование.

    • С 2013 по 2018 год Строотман выступал за «Рому».
    • Главное достижение в карьере полузащитника – Кубок Нидерландов с ПСВ.
    • С 2011 года Строотман выступает за сборную Нидерландов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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