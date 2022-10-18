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    Наингголан закурил на скамейке запасных. «Антверпен» перевел его в дубль

    Полузащитник «Антверпена» закурил на скамейке запасных перед матчем со «Стандардом» (0:3) в чемпионате Бельгии.

    Руководство клуба осталось недовольно поведением 34-летнего бельгийца и отстранило его от основной команды. Он тренируется с дублем «Антверпена».

    • «Антверпен» – первый бельгийский клуб в карьере Наингголана.
    • До этого всю профессиональную карьеру Наингголан проводил в Италии.

    Фото: The Sun

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    Источник: The Sun

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8018

      vladik12 25 минут назад

      Помню, как в 2007 году Польша и Россия катали товарняк на "Локомотиве". Тренер поляков Лео Бенхакер кумарил на скамейке во время матча и тушил бычок о подошву ботинка).

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      Рейтинг: +1923

      Maxi_7 1 час назад

      Эх, помню играл в фифу 16ю, там его карточка была очень хороша, он тогда за Рому разрывал. К сожалению после тех пары сезонов пропал с радаров. Думал, кстати, что он намного старше, а ему всего то 34... по современным меркам это ещё самый боевой возраст.. современной молодёжи нужно брать пример с Роналду, Модрича, Тотти как нужно правильно относиться к карьере, сохранять футбольное долголетие и голод к победам.

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      Рейтинг: +2620

      BlackMurder 1 час назад

      Нельзя чтоль

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