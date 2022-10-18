Наингголан закурил на скамейке запасных. «Антверпен» перевел его в дубль

Полузащитник «Антверпена» закурил на скамейке запасных перед матчем со «Стандардом» (0:3) в чемпионате Бельгии.

Руководство клуба осталось недовольно поведением 34-летнего бельгийца и отстранило его от основной команды. Он тренируется с дублем «Антверпена».

«Антверпен» – первый бельгийский клуб в карьере Наингголана.

До этого всю профессиональную карьеру Наингголан проводил в Италии.

Фото: The Sun