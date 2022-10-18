Наингголан закурил на скамейке запасных. «Антверпен» перевел его в дубль

Помню, как в 2007 году Польша и Россия катали товарняк на "Локомотиве". Тренер поляков Лео Бенхакер кумарил на скамейке во время матча и тушил бычок о подошву ботинка).
Полузащитник «Антверпена» закурил на скамейке запасных перед матчем со «Стандардом» (0:3) в чемпионате Бельгии.
Руководство клуба осталось недовольно поведением 34-летнего бельгийца и отстранило его от основной команды. Он тренируется с дублем «Антверпена».
- «Антверпен» – первый бельгийский клуб в карьере Наингголана.
- До этого всю профессиональную карьеру Наингголан проводил в Италии.
Фото: The Sun